Американский сенатор: США не выстоят в новом глобальном конфликте

Противники Вашингтона активно расширяют сотрудничество, в том числе в военной сфере. Американская армия, испытывающая серьёзное недофинансирование, рискует проиграть им в потенциальной войне, пишет в статье для The New York Times сенатор Роджер Уикер.

На недавнем заседании сената за закрытыми дверями высокопоставленные военные признали, что США сталкиваются с одними из самых опасных глобальных угроз со времён Второй мировой. Более того, согласно их мрачной оценке, американские вооружённые силы рискуют оказаться недостаточно оснащёнными и вооружёнными, пишет в статье для The New York Times сенатор Роджер Уикер.

«Нам сложно строить и обслуживать корабли, наш парк истребителей опасно мал, а наша военная инфраструктура устарела. Тем временем противники Америки наращивают свою армию и становятся более агрессивными», — утверждает политик.

По его словам, Китай проводит историческую модернизацию своих войск, пользуясь уязвимостью США. Россия мобилизует общество, готовясь к долгосрочному конфликту в Европе, а Иран расширяет влияние на Ближнем Востоке.

Что ещё хуже, эти государства всё теснее сотрудничают, чтобы предотвратить «наступление XXI века под предводительством Америки». Они помогают друг другу готовиться к будущим боям и уклоняться от санкций. Их беспрецедентная координация повышает вероятность нового глобального конфликта, уверен сенатор.

«Это теоретическое будущее может наступить быстрее, чем думает большинство американцев. Согласно растущему мнению экспертов, через несколько лет мы можем оказаться в состоянии крайней уязвимости», — предупреждает автор статьи.

Военному руководству США уже приходится делать «невозможный выбор». ВМС изо всех сил пытаюся адекватно финансировать новые корабли, текущее обслуживание и закупку боеприпасов, но им не удаётся эффективно решить все три проблемы.

Две из трёх наиболее важных программ ядерной модернизации недофинансируются и находятся под угрозой задержки. Пентагону не хватает $180 млрд на базовое техническое обслуживание, от казарм до полигонов, что лишь демонстрирует слабость Америки её противникам, считает сенатор.

На его взгляд, ситуацию можно изменить. Но для это США должны увеличить трату на оборону с 2,9 до 5% ВВП. «Восстановление американской мощи обойдётся дорого. Но вести войну — и, что еще хуже, проиграть её — гораздо дороже», — подчёркивает Уикер.