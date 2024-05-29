Новый F-35 разбился в США по пути с завода на военную базу

В США разбился военный самолёт F-35, сообщает ABC News. Телеканал отмечает, что самолёт был новым, и потерпел крушение во время его транспортировки с завода Lockheed Martin на военную базу США, где он должен был проходить службу.

Военный самолет F-35 упал близ аэродрома Международного аэропорта Альбукерке (Albuquerque International Sunport), основного международного аэропорта в Нью-Мексико. По словам представителей аэропорта и пожарной службы Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, успешно катапультировался и выжил. Он был в сознании и доставлен в больницу Университета Нью-Мексико с тяжёлыми травмами.

Рухнувший самолет был новым F-35, сообщил ABC News официальный представитель США. По словам чиновника, в момент крушения самолетом управлял пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, который доставлял воздушное судно с завода компании Lockheed Martin для службы на военный объект США.

Компания Lockheed Martin заявила, что самолет F-35B направлялся из Форт-Уэрта (штат Техас) на базу ВВС Эдвардс (штат Калифорния). Во время полёта он разбился после дозаправки на базе ВВС Киртланд (штат Нью-Мексико).