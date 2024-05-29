Профессор Сакс: внешняя политика США ориентирована на смену режимов

Вмешательство американских спецслужб в дела других стран практически всегда приводит к кровопролитию и хаосу, однако США продолжают использовать смену режимов как главный инструмент своей внешней политики. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: США — единственная в мире страна, использующая смену режимов в качестве, я бы сказал, ведущего дипломатического… то есть не дипломатического, а внешнеполитического инструмента. Иными словами, большинство стран, практически любая маленькая или средняя страна, если ей не нравится другая страна, может либо как-то с этим жить, либо умолять Соединённые Штаты уничтожить эту другую страну. Мы — государство, зарабатывающее на свержении других правительств. И это плохое призвание для нас. Итог практически всегда таков: катастрофа, кровопролитие, нестабильность в долгосрочной перспективе.



Но это работа ЦРУ… Это стало работой ЦРУ, половиной его работы. ЦРУ — ещё и разведывательное агентство, собирающее и анализирующее информацию, предоставляющее установленные разведкой факты. Против этой роли я ничего не имею, пусть и не хочу, чтобы они шпионили за нами. Но я считаю, что предоставлять разведданные властям США необходимо. А вот быть частной армией или скрытой силой, которая свергает правительства, подогревает беспорядки, ставит людей у власти, проводит тайные операции… Я против такого.



Итак, если работа ЦРУ в значительной степени состоит из устранения лидеров иностранных государств, много ли пройдёт времени, прежде чем оно сделает то же самое здесь, в Соединённых Штатах? Это не кажется чем-то маловероятным. Почему бы им не сделать это здесь?



ДЖЕФФРИ САКС: Пожалуй, 61 год назад они впервые попробовали, с президентом Кеннеди. Я не уверен, но считаю наиболее вероятным, что это было как минимум самовольными действиями кого-то в ЦРУ, а может быть, операцией официального руководства ЦРУ или определённой фракции в ЦРУ. Это была явно чья-то операция, причём не Ли Харви Освальда, насколько мы можем знать.



Это очевидно. Да.



ДЖЕФФРИ САКС: И все факты указывают на это. Раньше говорили: «Почему США — единственная страна мира, в которой никогда не было государственных переворотов?» Ответ: «Потому что мы единственная страна, в которой нет американского посольства!»



Дата выхода в эфир 28 мая 2024 года.