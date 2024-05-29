Профессор Сакс: внешняя политика США ориентирована на смену режимов
Но это работа ЦРУ… Это стало работой ЦРУ, половиной его работы. ЦРУ — ещё и разведывательное агентство, собирающее и анализирующее информацию, предоставляющее установленные разведкой факты. Против этой роли я ничего не имею, пусть и не хочу, чтобы они шпионили за нами. Но я считаю, что предоставлять разведданные властям США необходимо. А вот быть частной армией или скрытой силой, которая свергает правительства, подогревает беспорядки, ставит людей у власти, проводит тайные операции… Я против такого.
Итак, если работа ЦРУ в значительной степени состоит из устранения лидеров иностранных государств, много ли пройдёт времени, прежде чем оно сделает то же самое здесь, в Соединённых Штатах? Это не кажется чем-то маловероятным. Почему бы им не сделать это здесь?
ДЖЕФФРИ САКС: Пожалуй, 61 год назад они впервые попробовали, с президентом Кеннеди. Я не уверен, но считаю наиболее вероятным, что это было как минимум самовольными действиями кого-то в ЦРУ, а может быть, операцией официального руководства ЦРУ или определённой фракции в ЦРУ. Это была явно чья-то операция, причём не Ли Харви Освальда, насколько мы можем знать.
Это очевидно. Да.
ДЖЕФФРИ САКС: И все факты указывают на это. Раньше говорили: «Почему США — единственная страна мира, в которой никогда не было государственных переворотов?» Ответ: «Потому что мы единственная страна, в которой нет американского посольства!»
Дата выхода в эфир 28 мая 2024 года.
Ссылки по теме
-
Американский полковник: майдан в Грузии разжигает ЦРУ
-
Экс-аналитик ЦРУ: США — это «урод-коротышка», который видит себя красавцем и боится признать правду
-
Такер Карлсон: ЦРУ работает не столько против врагов США, сколько против самих американцев
-
Скотт Риттер: ЦРУ обучает украинцев самым грязным методам