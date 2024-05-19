Экс-аналитик ЦРУ: США — это «урод-коротышка», который видит себя красавцем и боится признать правду

Никто из высокопоставленных лиц в Вашингтоне не признаёт, что гегемонии США давно пришёл конец, а союз России и Китая сегодня как никогда силён. При этом, даже если кто-то это и понимает, озвучивать в Вашингтоне не осмеливается, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. «Никому не нравится признавать, что ты коротышка и урод, когда в своих глазах ты красавчик 195 см ростом», — объясняет эксперт.

Ларри, может быть, я ошибаюсь, но должны же быть умные люди в Министерстве обороны, которые сторонятся идеологии? Должны же быть умные люди, стороннящиеся этой идеологии, в Госдепартаменте, умные люди, стороннящиеся идеологии, в разведсообществе, которые понимают, что гегемонии Америки пришёл конец и этот союз между Россией и Китаем серьезён, разве нет? Есть ли там люди, которые это признают? Или все говорят Джо Байдену то, что, по их мнению, он хочет услышать?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я не думаю, что кто-то из тех, кто занимает должность, связанную с принятием решений, говорит такие вещи. Вчера я участвовал в вебинаре, в котором принимал участие аналитик ЦРУ. Он аналитик по Ирану, проработавший там 34 года. Жаль, что я не смог снять это на видео и показать всем вокруг, потому что это демонстрирует, в чём заключается проблема этого ведомства.

Этот парень был настолько унылый, а анализ его был настолько ошибочен… Но он должностное лицо. Это, что называется, лучшие из отчаявшихся, которые работают тут, потому что не смогли найти работу в частном секторе, — вот и остались здесь. Но смотреть на это было ужасно.

И я подозреваю, что у нас это повсеместно. У нас нет никого, кого они могли бы слушать и кто сказал бы: «Эй, ребята, мы потратили последние 50 лет нашей внешней политики на то, чтобы держать Россию и Китай вместе, — и вот они вместе! И вместе они образовали довольно мощный союз. И, следовательно, они создают новую динамику, которую мы не в состоянии остановить».

Но до нас это осознание не доходит. Никому не нравится признавать, что ты коротышка и урод, когда в своих глазах ты красавчик 195 см ростом. В этом и заключается проблема.

Дата выхода в эфир 18 мая 2024 года.