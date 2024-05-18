Кандидат в президенты США: Вашингтон сжигает деньги в огне украинского конфликта ради подпитки своего ВПК и демонстрации силы

Оказывая военную помощь теряющей территории Украине, США продолжают страдания украинского народа ради подпитки своей военной промышленности и ради демонстрации собственной мощи, заявила в интервью Dialogue works кандидат в президенты США от партии зелёных Джилл Стайн. Впрочем, по словам Стайн, США забывают, что больше не живут в однополярном мире и их военной мощи может быть брошен вызов.

ДЖИЛЛ СТАЙН, кандидат в президенты США от партии зелёных: Это война, развязанная военной промышленностью. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной.

Майкл (Майкл Хадсон, американский экономист. — ИноТВ) указал на недавние заявления Франции и Англии о том, что Франция, возможно, направит войска и что Англия, по сути, дала своё согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин, по сути, назвал это угрозой существованию и начал проводить ядерные военные учения. Это ужасное развитие событий. Есть все основания для прекращения этой войны. Но даже сейчас, когда Украина теряет всё больше и больше территорий, Байден — или, я полагаю, это был Блинкен — объявляет, что американская помощь продолжится.

И хочу отметить, что демократы единогласно проголосовали за то, чтобы этот последний 61 миллиард долларов был брошен в этот огонь. По сути, это просто подливание масла в огонь, что является катастрофой прежде всего для народа Украины, который расплачивается кровью за проявление военной мощи со стороны США. Но эта военная мощь крайне непродуманна и может быть оспорена другими странами мира. США больше не являются единственной державой, как это было в предыдущие десятилетия. Сейчас мы живём в многополярном, а не в однополярном мире.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.