Американский генерал: нынешнее отступление Украины — результат американской политики

Украинские войска отступают под натиском россиян из-за тех решений, которые приняла администрация Байдена, полагает генерал армии США в отставке Уэсли Кларк. Как пояснил Кларк, Вашингтон до сих пор оказывал лишь ограниченную поддержку Киеву, дабы избежать конфронтации с Россией, — не говоря уже о том, что из-за споров в конгрессе Украина полгода не получала американской помощи.

Итак, эта задержка с поставками оружия и передачей помощи привела к тому, что украинцев обошли в плане артиллерии и глубины проникновения: Украине определённо не хватает средств ПВО, и россияне получили возможность применять авиацию и те самые планирующие бомбы — да и самолётов, разумеется, у украинцев тоже нет. Сколько ещё сможет держаться Украина, если она, предположим, не получит самолёты?

УЭСЛИ КЛАРК, генерал армии США в отставке, военный аналитик: На данный момент Украина не обеспечивает подготовку достаточного количества пилотов, — и виноваты в этом мы, Соединённые Штаты. Как мне рассказывали украинцы, мы им заявили, что можем подготовить восемь пилотов F-16. Это — политическое решение, принятое американской стороной.





И если начистоту, весь этот конфликт до сих пор обуславливал курс США, который состоит в том, чтобы помогать Украине себя защищать, не вступив при этом в конфронтацию с Россией из-за того, что мы ненароком поможем Украине нападать. В итоге Украину сейчас вынуждают отступать, её силы сейчас обескровливают, — ну а вдобавок случилась эта задержка с помощью на полгода, которая создала ещё одну проблему для планов администрации Байдена.





Между тем, как мне кажется, если прислушаться к заявлениям украинского министра обороны, выходит, что он хочет Украину вернуть, всю её вернуть, включая и Крым*. А для того чтобы обеспечить Украине такие силы, которые ей понадобятся, чтобы преодолеть все препятствия со стороны россиян и получить возможность наносить удары по территории России, где российские войска сейчас могут размещаться без риска для себя, создав такие условия, когда России придётся уступить и отвести силы, понадобится смена курса как в Вашингтоне, так и в НАТО.

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.