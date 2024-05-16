JF: помимо неудач ВСУ, у Киева есть ещё одна проблема — на следующей неделе Зеленский станет нелегитимным лидером
Останется ли Зеленский без работы в следующий вторник, после 20 мая, когда истекает срок его полномочий, поскольку выборы, которые позволили бы избрать его или кого-либо другого в качестве преемника, не проводились?
ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: После этого он будет объявлен Россией в розыск, потому что они не признают его законным президентом. Его положение противоречит Конституции. Я полагаю, что со следующего вторника он будет лидером лишь де-факто, то есть совершенно неконституционно.
Сейчас его срок истекает, поскольку он занимает должность на основании указа о военном положении, который он подписал до истечения срока своих конституционных полномочий. Срок этот истекает на следующей неделе — и после этого он становится неконституционным лидером, лидером де-факто.
Но конец очень жесток и очевиден на многих фронтах, включая, разумеется, самый главный — поле боя. В данный момент украинские войска проигрывают российским. Линии обороны ломаются. Помощь США, конечно же, стала лишь очередным спуском миллиардов на ветер: она не остановит российское наступление. Вопрос лишь в том, насколько глупы Белый дом и европейские лидеры, чтобы продолжать усиливать напряжённость и рисковать ядерной войной?
Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.
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