20 мая истекает срок полномочий Зеленского, после чего президентом он будет лишь де-факто, объясняет американский экономист Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. Более того, отмечает профессор, «жестокий и очевидный» конец ожидает Украину не только в политике, но и на фронте. При этом Запад настойчиво продолжает финансировать конфликт, провоцируя рост напряжённости вплоть до ядерной войны.

Останется ли Зеленский без работы в следующий вторник, после 20 мая, когда истекает срок его полномочий, поскольку выборы, которые позволили бы избрать его или кого-либо другого в качестве преемника, не проводились?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: После этого он будет объявлен Россией в розыск, потому что они не признают его законным президентом. Его положение противоречит Конституции. Я полагаю, что со следующего вторника он будет лидером лишь де-факто, то есть совершенно неконституционно.

Сейчас его срок истекает, поскольку он занимает должность на основании указа о военном положении, который он подписал до истечения срока своих конституционных полномочий. Срок этот истекает на следующей неделе — и после этого он становится неконституционным лидером, лидером де-факто.

Но конец очень жесток и очевиден на многих фронтах, включая, разумеется, самый главный — поле боя. В данный момент украинские войска проигрывают российским. Линии обороны ломаются. Помощь США, конечно же, стала лишь очередным спуском миллиардов на ветер: она не остановит российское наступление. Вопрос лишь в том, насколько глупы Белый дом и европейские лидеры, чтобы продолжать усиливать напряжённость и рисковать ядерной войной?

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.