Daily Mail: глядя на Украину, Европа ускорила подготовку к третьей мировой
Ход украинского конфликта, в котором Россия сражается с «удвоенной силой», и нисходящая спираль отношений между Востоком и Западом, не говоря уже о росте напряжённости в других регионах, вызывает беспокойство в Европе. Существует вероятность, что Лондону и его континентальным партнёрам вскоре придётся столкнуться с различными серьёзными военными угрозами, пишет Daily Mail.
Ссылки по теме
-
Newsweek: вслед за Польшей и Швеция заявила о готовности принять американское ядерное оружие
-
InfoBrics: Запад сдал назад после ядерного предупреждения России — по-другому он не понимает
-
SRF: ядерные учения России не угрожают Украине — это политический сигнал Западу
-
Weltwoche: хватит провоцировать Россию на ядерную войну