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Daily Mail: глядя на Украину, Европа ускорила подготовку к третьей мировой

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Рост напряжённости в мире, в том числе продолжающийся конфликт на Украине, вызывает беспокойство у Британии и её европейских партнёров. Они принимают различные меры в попытке подготовить армию, экономику и общество к потенциальной мировой войне, пишет Daily Mail.
Daily Mail: глядя на Украину, Европа ускорила подготовку к третьей мировой
AP

Ход украинского конфликта, в котором Россия сражается с «удвоенной силой», и нисходящая спираль отношений между Востоком и Западом, не говоря уже о росте напряжённости в других регионах, вызывает беспокойство в Европе. Существует вероятность, что Лондону и его континентальным партнёрам вскоре придётся столкнуться с различными серьёзными военными угрозами, пишет Daily Mail.

В результате многие страны отказываются от проводимой десятилетиями политики мирного времени, чтобы «перезапустить» свои военные машины. Другие никогда не останавливались и лишь консолидируют усилия. Но нет никаких сомнений в том, что вся Европа сейчас пытается подготовить армию, экономику и общество к потенциальному новому глобальному конфликту, отмечает издание.
 
Страны ЕС и Британия хотят заметно повысить траты на оборону. Некоторые государства, в том числе Германия, задумываются о возвращении обязательной военной службы. Масштабные учения «Стойкий защитник», в которых участвуют 90 тыс. солдат и офицеров из 32 стран НАТО, также подтверждают повышенное внимание Европы к её боеготовности, считает Daily Mail. 
 
Кроме того, некоторым странам не терпится развернуть на своей территории американское ядерное оружие. Ранее с такой инициативой выступил польский президент Анджей Дуда, а на днях власти Швеции заявили, что такой шаг «может быть необходим в случае войны», чем вызвали жёсткую критику сторонников разоружения, подчёркивается в статье.  
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Daily Mail Великобритания Европа
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