infoBRICS: Германия осознала, насколько большой ошибкой была поставка танков Украине

Опасаясь потенциальных потерь, Германия изначально неохотно предоставляла свои танки Украине, однако теперь, когда они не только уничтожены, но и находятся на пути в Москву, Германия осознала, насколько большой ошибкой это было. Как пишет портал infoBRICS, российские специалисты теперь смогут изучить боевые машины и узнать все их секреты, чтобы найти более простые способы уничтожения тяжёлой бронетехники НАТО.