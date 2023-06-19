Опасаясь потенциальных потерь, Германия изначально неохотно предоставляла свои танки Украине, однако теперь, когда они не только уничтожены, но и находятся на пути в Москву, Германия осознала, насколько большой ошибкой это было. Как пишет портал infoBRICS, российские специалисты теперь смогут изучить боевые машины и узнать все их секреты, чтобы найти более простые способы уничтожения тяжёлой бронетехники НАТО.

Практически весь мир недавно увидел абсолютный разгром широко разрекламированной тяжёлой бронетехники и другого вооружения НАТО — именно так, как предсказывали независимые эксперты всего за несколько дней до начала бессмысленного контрнаступления. Как пишет портал infoBRICS, его предварили десятилетия тесного сотрудничества украинских военных и НАТО, а также почти десятилетие интенсивных тренировок альянса и неонацистской хунты, которые были сосредоточены на оперативной совместимости и внедрении стандартов НАТО. Несмотря на всё это, действия сил киевского режима против призванных на военную службу ополченцев Донбасса в составе российских вооружённых сил были возмутительно слабы.

Как продолжает автор материала, контрнаступление всё ещё продолжается, что привело в основном к незначительным приобретениям, которые всё ещё находятся под жёстким контролем вооружённых сил России, но сейчас оно в значительной степени застопорилось. Пропагандистская машина Запада пытается изобразить «успехи» своего любимого марионеточного режима как значимые в военном отношении, но доступная информация указывает на то, что это лишь отчаянная попытка сохранить смехотворный нарратив «Россия проигрывает».

«Однако политический Запад совершенно равнодушен к гибели десятков тысяч насильственно призванных украинцев, поскольку его единственная забота — убить как можно больше русских, по его собственному признанию. Тем не менее, унизительные потери такого большого количества первоклассной (кажется, только на бумаге) техники и вооружений НАТО в настоящее время выявили значительные трещины внутри политического Запада, растущее разочарование и презрение западных европейцев к вечно господствующим Соединённым Штатам», — пишет портал.

Поставки оружия, боеприпасов и другого оборудования западного производства осуществлялись такими странами, как США, Великобритания, Польша и другие. Опасаясь потенциальных потерь, Германия изначально неохотно предоставляла свои собственные танки, которые долгое время считались самыми передовыми в НАТО. Однако теперь, когда её танки не только уничтожены, но и находятся на пути в Москву, включая один из последних вариантов A6, Германия осознала, насколько большой ошибкой это было.

Примечательно, что после этого фиаско Вашингтон и Лондон хранят странное молчание по поводу своего ранее хвастливого обещания отправить на Украину Abrams и Challenger 2. Особенно сейчас, когда все немецкие производители Leopard 2, в первую очередь Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, сталкиваются с резким падением запасов и чрезвычайно вероятной потерей доли рынка.

Но помимо непоправимого ущерба своей репутации, немцы также сталкиваются с перспективой того, что их тяжёлая бронетехника устареет, поскольку часть её находится на пути в Москву, где российские военные детально ее изучат. По информации западной пропагандистской машины, это происходит потому, что России якобы не хватает таких высоких технологий и она хочет провести модернизацию. Но это предположение довольно смехотворно, поскольку Москва просто изучит танки, чтобы найти более простые способы уничтожения тяжёлой бронетехники НАТО.