infoBRICS: Германия осознала, насколько большой ошибкой была поставка танков Украине
Практически весь мир недавно увидел абсолютный разгром широко разрекламированной тяжёлой бронетехники и другого вооружения НАТО — именно так, как предсказывали независимые эксперты всего за несколько дней до начала бессмысленного контрнаступления. Как пишет портал infoBRICS, его предварили десятилетия тесного сотрудничества украинских военных и НАТО, а также почти десятилетие интенсивных тренировок альянса и неонацистской хунты, которые были сосредоточены на оперативной совместимости и внедрении стандартов НАТО. Несмотря на всё это, действия сил киевского режима против призванных на военную службу ополченцев Донбасса в составе российских вооружённых сил были возмутительно слабы.
Как продолжает автор материала, контрнаступление всё ещё продолжается, что привело в основном к незначительным приобретениям, которые всё ещё находятся под жёстким контролем вооружённых сил России, но сейчас оно в значительной степени застопорилось. Пропагандистская машина Запада пытается изобразить «успехи» своего любимого марионеточного режима как значимые в военном отношении, но доступная информация указывает на то, что это лишь отчаянная попытка сохранить смехотворный нарратив «Россия проигрывает».
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