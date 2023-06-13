Der Tagesspiegel: украинские военные бросили несколько западных танков при обстреле — и это не впервые

Украинские военные бросили несколько единиц тяжёлой техники, предоставленной западными союзниками, после российской атаки на танковую колонну в Запорожье, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. По подсчётам издания, потеряно или уничтожено уже четыре танка, в том числе Leopard немецкого производство. Кроме того, по состоянию на понедельник потерянными значатся 15% полученных Украиной американских БМП Bradley.

После российской атаки на танковую колонну в Запорожье украинские солдаты, по сообщениям, оставили брошенными несколько западных военных машин, среди которых был танк Leopard 2A6, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Помимо танка немецкого производства, на фотографиях в интернете также видны четыре брошенные американские боевые машины пехоты Bradley M2, три из которых были повреждены в результате атаки. По данным CNN, по состоянию на утро понедельника насчитывалось 16 потерянных американских бронетранспортёров того же типа. Это означает, что почти 15% из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.

Военный эксперт Густав Грессель подозревает, что за нападением в Запорожье стоит «засада, устроенная (российскими) боевыми вертолётами». В Twitter он прочитал множество комментариев о том, что колонна, вероятно, была «огромной тактической неразберихой», написал Грессель в соцсети коротких сообщений.

Однако объяснение о российской засаде кажется ему более правдоподобным. Согласно этой версии, колонна, вероятно, попала под вражеский огонь по пути на фронт. «Это, конечно, неприятная ситуация», — написал Грессель в Twitter.

Тот факт, что российские ВВС смогли атаковать бронетанковую колонну, военный эксперт связывает с ограниченными потерями российских военно-воздушных сил. Они, в частности, не понесли таких потерь, как российская пехота на Украине, утверждает Грессель. Теперь российская армия только выигрывает от этого. Кроме того, обширные минные поля на Украине ограничивают мобильность наземной техники. «Поэтому её легче перехватить», — поясняет эксперт.

Среди оставленных машин, вероятно, есть машина разминирования БМР-2, отмечает Der Tagesspiegel. Если бы не предполагаемая российская засада, бронетанковая колонна, возможно, смогла бы пробиться через минные поля.

По данным издания, потеря танка Leopard из состава колонны — не единственная: ещё один танк 2A6 отмечается как брошенный. Кроме того, один танк 2A6 и один 2A4 были уничтожены, сообщает немецкая газета. Это означает, что в общей сложности потеряно уже четыре высокотехнологичных боевых машины.

В начале июня Министерство обороны России сообщало, что его собственные войска уничтожили танк Leopard. Доказывающее это видео, как уверяет издание, оказалось ложным: вместо танка якобы был поражён сельскохозяйственный агрегат.

Однако за последними сообщениями стоят два блогера, которые с самого начала конфликта собирают данные о материальных потерях российской и украинской сторон из свободно доступных источников в интернете.

Между тем, по данным немецкого правительства, Германия уже поставила Украине 18 танков Leopard 2A6. Ещё три поступили из Португалии, а танки типа 2A4 были поставлены из четырёх стран: 14 из Польши, по 8 из Канады и Норвегии и 6 из Испании.

Другие страны также обещали танки, которые пока не прибыли на Украину — а Киев хочет получить ещё больше. «Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления (Украины)», — сказал заместитель министра иностранных дел в Киеве Андрей Мельник в интервью Der Tagesspiegel.

По словам бывшего посла Украины в Берлине, срочно необходимо «намного больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники», заключает немецкая газета.