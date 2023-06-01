RP: сначала победа, потом НАТО — на саммите в Осло Украине обрисовали перспективы вступления в альянс

Сейчас «самое главное для НАТО и Украины» — это победа в военном противостоянии с Россией, заявил на саммите в Осло генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. И ради неё военная организация готова поставить Киеву всё необходимое вооружение, включая танки, истребители и ракеты большей дальности. А вот после поражения России можно будет говорить о вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора, заявил он.

На полях саммита в норвежской столице Осло министры иностранных дел стран — членов НАТО в очередной раз заверили Украину, что однажды она войдёт в альянс, сообщает Rheinische Post. Но никакие конкретные сроки так и не были названы. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная цель Киева — победить в военном противостоянии с Москвой. НАТО не может говорить о членстве в «разгар боевых действий», отметила министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

И всё же главы внешнеполитических ведомств стран — членов альянса приняли решение о предоставлении Украине гарантий безопасности, продолжает немецкое издание. Однако детали никто так и не разъяснил. Столтенберг заявил, что боевые действия носят непредсказуемый характер, но, когда они закончатся, нужно быть готовым к тому, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Украинский конфликт не должен закончиться на том, что Россия прекратит атаки, восстановит силы и через несколько лет снова нападёт. Чтобы этого не допустить, необходимы гарантии безопасности.

Но победа — это сейчас «самое главное для НАТО и Украины», подчеркнул Столтенберг. И ради неё альянс поставит Киеву всё необходимое вооружение, в том числе современные танки, а также крылатые ракеты большей дальности. Он также объявил о начале обучения украинских пилотов использованию западных истребителей. Страны — члены НАТО также согласовали в Осло многолетний план поддержки Украины, чтобы привести её оборонные способности в соответствие со стандартами альянса. Это долговременная цель и послание главе Кремля Владимиру Путину, который «ошибочно предполагает», что западные демократии не способны оказать Украине долговременную помощь, заявили в НАТО.

Также страны поставили перед собой цель собраться в Вильнюсе, но уже в более широком составе вместе со Швецией, пишет Rheinische Post. Так как Турция и Венгрия не ратифицировали процесс вхождения Швеции в альянс, её министр иностранных дел Тобиас Билльстрём присутствовал в Осло исключительно в качестве гостя. Он подчеркнул, что его страна выполнила все обязательства перед Анкарой. Это подтвердил и Столтенберг, отметив, что Швеция ужесточила свои антитеррористические законы. В свою очередь, США косвенно увязали поставку Турции современных американских истребителей с её согласием на вступление Стокгольма в организацию. Вашингтон также усилил давление на президента Реджепа Тайипа Эрдогана после его переизбрания.

На саммите в Осло страны — члены альянса также договорились о новом подходе к оборонному и инвестиционному планированию в рамках организации. Будут согласованы новые обязательства по военным расходам. При этом траты в размере 2% от ВВП станут расцениваться не в качестве желаемой цели, а как «абсолютный минимум».