ND: наказать курдских активистов — Турция выдвинула новые требования к Швеции

Турция выдвинула новые требования к правительству Швеции после очередной протестной акции курдских активистов в Стокгольме, пишет издание Nya Dagbladet. На этот раз члены организации «Комитет Рожавы» распространили в соцсетях материалы с флагами Рабочей партии Курдистана на фоне шведского парламента, чем вызвали гнев Анкары, которая требует от шведских политиков принятия жёстких мер против «террористов».

Турция продолжает настаивать на том, чтобы Швеция, в нарушение общепринятых свобод и прав человека, приняла более жёсткие меры против лиц, которых Анкара считает террористами. На этот раз глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун требует, чтобы протестующие из курдской организации «Комитет Рожавы», которые выставили флаг Рабочей партии Курдистана рядом со зданием шведского парламента, «были привлечены к ответственности и остановлены», отмечает издание Nya Dagbladet.

Ранее сообщалось о том, что Анкара выдвинула внушительный список требований к Швеции в обмен на одобрение заявки скандинавской страны на членство в НАТО. На практике от Швеции требуют различными способами бороться и криминализировать группы, которые турецкие власти считают террористами. Кроме того, Турция требует от Швеции принять законодательство о богохульстве и ввести запрет на сжигание Корана, подчёркивает автор статьи.

В начале недели члены курдской леворадикальной организации «Комитет Рожавы» опубликовали изображения и видеоролики в социальных сетях с флагом Рабочей партии Курдистана на фоне шведского парламента с текстом: «Покойся с миром, свобода слова». В одном из роликов шведский премьер Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Бильстрем изображены с «дьявольскими рогами», а также показана горящая фотография президента Эрдогана. Эта «акция» вызвала гнев Турции, которая в очередной раз потребовала, чтобы Швеция изменила своё законодательство, пишет Nya Dagbladet.

«Совершенно неприемлемо, что террористы РПК продолжают беспрепятственно сеять хаос в Швеции», — заявил Алтун на своей странице в соцсети. «Мы ожидаем, что шведские власти расследуют инцидент и не позволят членам РПК, которых ЕС признал террористами, осуществлять свою деятельность на шведской земле», — продолжает политик, имея в виду недавно принятый и подвергшийся критике внутри страны шведский закон о терроризме, который среди прочего криминализирует оказание любого содействия террористическим организациям. Кроме того, Турция требует, чтобы сторонникам РПК было запрещено проводить демонстрации в Швеции в будущем, сообщает Nya Dagbladet.