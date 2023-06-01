ND: наказать курдских активистов — Турция выдвинула новые требования к Швеции

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В России начались съёмки детского сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»
Актёр и продюсер Сергей Жигунов запустил в производство детский приключенческий проект под рабочим названием «Три друга, клад и матрос Кошка».
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Задержан устроивший стрельбу по посетителям кафе в Нантюа
В полиции заявили о задержании мужчины, который устроил стрельбу по посетителям кафе в Нантюа во Франции.
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Алиев, Пашинян, Макрон, Мишель и Шольц проводят встречу в Кишинёве
Лидеры Азербайджана, Армении, Германии, Франции и глава Евросовета начали пятистороннюю встречу в Кишинёве.
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Александрова победила Фридзам и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
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На Украине планируют ввести санкции против Georgian Airways
Киевский террористический режим внёс грузинскую авиакомпанию Georgian Airways в список компаний, подлежащих санкциям.
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Анестезиолог Гришин: правильная техника поможет не сорвать спину при подъёме тяжестей
Специалист по лечению острой и хронической боли, анестезиолог ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин рассказал о правилах, которые помогут не сорвать спину при подъёме тяжестей.
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Директор по маркетингу НБКИ Волков рассказал о восстановлении сектора потребкредитования
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, с чем связано снижение числа одобренных кредитов в стране.
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Андреева — первая с 2009 года теннисистка до 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первой с 2009 года спортсменкой до 17 лет, вышедшей в третий круг «Ролан Гаррос».
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Вершинин заявил об усугублении проблем с банковскими платежами и логистикой из-за санкций
Из-за антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами и логистикой усугубляются, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
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Мэр Белгорода сообщил, что на месте падения беспилотника взрывчатых веществ не обнаружено
На месте падения беспилотника в Белгороде взрывчатых веществ не обнаружено, дрон, предположительно, взорвался недалеко от земли. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
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Ульянов: у России нет никаких возражений против пяти принципов Гросси по ЗАЭС
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона не имеет ни малейших возражений относительно пяти принципов ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сформулированных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском Тромсё
Глава Госдепа Энтони Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском городе Тромсё, которое станет их самой северной дипмиссией.
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Смартфоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» были заражены шпионской программой
В «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой.
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Валентин: Бензема 1 июня объявит об уходе из «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема принял решение уйти из команды.
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ФСБ: Киев и Запад терактами на атомных объектах России провоцируют ядерную катастрофу
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
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В ЮАР началось заседание глав МИД стран БРИКС
В южноафриканской столице началось заседание глав МИД стран — членов БРИКС.
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МИД Венгрии: в НАТО есть консенсус, что рассматривать членство Украины пока нельзя
В НАТО сложился консенсус о том, что членство Украины в альянсе не должно обсуждаться на следующем саммите в Вильнюсе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Губернатор сообщил, что два человека пострадали из-за падения беспилотника в Белгороде
В результате падения, предварительно, беспилотника на проезжую часть в Белгороде пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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СК предъявил заочное обвинение журналисту Попкову в подготовке теракта в кафе Петербурга
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение журналисту Роману Попкову* в подготовке теракта в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.
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Суд оштрафовал иноагента Noize MC за отсутствие маркировки во «ВКонтакте»
Кузьминский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Ивана Алексеева*, известного как Noize MC*, на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух заметках его страницы во «ВКонтакте».
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«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова
Нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов покинули ХК «Авангард».
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Вучич заявил, что представители Косова не хотели встречаться с делегацией Сербии в Кишинёве
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Косова не хотели проводить переговоры с сербской делегацией по ситуации в регионе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака
Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Украина обязана выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака.
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В Курганской области сообщили об эвакуации в селе Сосновка из-за природного пожара
Превентивная эвакуация объявлена в селе Сосновка Курганской области из-за природного пожара.
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Врио главы ФТС назвал политическим психозом запрет Польши на проезд грузовиков из России
Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что решение польских властей закрыть свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами является политическим психозом и выстрелом себе в ногу.
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Сальдо: украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей.
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Канчельскис: если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Динамо».
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Премьер Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.
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США вводят санкции против Судана из-за насилия в стране
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты вводят экономические и визовые санкции против Судана из-за насилия в стране.
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Министр обороны ФРГ заявил об очень сдержанной позиции по просьбе Киева о ракетах Taurus
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об очень сдержанной позиции Берлина касательно просьбы Киева о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus, пишет DPA.
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Омбудсмен Морозова: двое детей погибли в ДНР за последний месяц
Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что за последний месяц в республике в результате обстрелов ВС Украины погибли двое детей.
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В Одессе обстреляли автомобиль, есть погибшие
В Одессе обстреляли автомобиль, один человек погиб.
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В ООН сообщили о переговорах о возобновлении инспекций в рамках зерновой сделки
Стороны «Черноморской инициативы» продолжают переговоры о возобновлении инспекций и регистрации судов в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
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Андреева — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»: старалась сосредоточиться на своей игре
Российская теннисистка Мирра Андреева оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос».
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ЦБ России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза
Центробанк России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза.
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В столичных МФЦ подготовили буклеты о том, как развить любовь к чтению у детей
Столичные центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара создали буклеты «Метр с книжкой» о том, как привить детям любовь к чтению. Проект приурочен ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня.
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В хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» участвуют специалисты из 37 стран
Специалисты из регионов России, а также из 37 стран мира присоединились к московскому хакатону «Лидеры цифровой трансформации».
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Путин назвал детей самым большим счастьем в жизни
Президент России Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим удовольствием и счастьем в жизни.
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Сийярто: Совет Украина — НАТО может быть создан только при соблюдении прав нацменьшинств
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Совет Украина — НАТО может быть создан только при соблюдении прав нацменьшинств.
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Президент Румынии заявил, что страна не будет вмешиваться в возможный конфликт в Молдавии
Румыния не будет вмешиваться, если на территории Молдавии произойдёт военный конфликт, заявил румынский президент Клаус Йоханнис.
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Полиция: четверо подростков пострадали при конфликте в шведской Эскильстуне
Полиция сообщила, что четверо подростков пострадали в результате конфликта в шведской Эскильстуне.
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Бабаев: в этом сезоне сумма призового фонда Кубка России дошла до 2 млрд рублей
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о призовом фонде Кубка России.
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Писатель Захар Прилепин стал финалистом премии «Большая книга»
Российский писатель Захар Прилепин стал финалистом 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга», говорится в сообщении пресс-службы.
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Суд продлил арест Треповой, обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 2 сентября Дарье Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.
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«Зенит» досрочно отпустил Кассьерру в отпуск
Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что форварда отпустили в отпуск.
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Сальдо: в Херсонской области спецслужбы Украины пытались выкрасть детей
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе пресекли несколько попыток киевского террористического режима и его спецслужб через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев.
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Снаряд ВСУ попал на детскую площадку в Донецке
Боеприпас ВСУ попал на детскую площадку у здания администрации Киевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
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ABC: инспекторы УЕФА считают, что «Барселону» нужно исключить из ЛЧ из-за дела Негрейры
Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно отстранить от участия в Лиге чемпионов на сезон из-за дела Негрейры.
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МИД: Запад неприкрыто поддерживает политику Киева по устранению этнических русских
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад открыто поддерживает политику властей Украины по физическому устранению этнических русских.
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Глава МИД сообщил, что Иран станет полноправным членом ШОС в июне — июле текущего года
Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне — июле 2023 года. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.