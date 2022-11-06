Le Figaro: ради вступления в НАТО Швеция меняет отношение к курдам
Министр иностранных дел Швеции заявил, что его страна должна «держать дистанцию» от курдского ополчения, пишет Le Figaro. Через несколько дней премьер-министр Швеции собирается посетить Турцию в надежде, что Анкара даст добро на вступление его страны в НАТО. «Мы считаем, что есть сомнения и проблемы в отношении тех, кто вредит нашим отношениям с Турцией», — заявил министр.
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