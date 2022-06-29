SvD: Швеция договорилась с Турцией по НАТО — но на пути в блок её могут ждать новые препоны

Швеции и Финляндии удалось убедить Турцию снять свои возражения по вступлению этих двух стран в НАТО, однако процесс по присоединению к блоку ещё далёк от завершения, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, на этапе ратификации парламентарии членов НАТО могут возразить против вступления Швеции и Финляндии — причём в том числе и в Анкаре, если последняя сочтёт, что условия соглашения не выполняются.

С первого ряда конференц-зала было очень хорошо видно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выглядел, мягко говоря, крайне довольным. Рядом же с ним сидели два его коллеги, с куда менее радостным выражением лица, — а именно министры иностранных дел Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто, которые подписали совместный меморандум, благодаря которому Анкара отказалась в дальнейшем препятствовать вступлению Стокгольма и Хельсинки в НАТО, пишет Svenska Dagbladet.

Дальше же за ними стояли президенты Турции и Финляндии Реджеп Тайип Эрдоган и Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Почему же турецкий министр казался таким довольным»? — задаётся вопросом издание.

Если вкратце — то мы точно не знаем. И Магдалена Андерссон, и Анн Линде заявили, что участники переговоров будут наращивать совместные усилия по борьбе с терроризмом, однако в подробности вдаваться не стали. Это заявление также не проясняет вопрос о том, на какие уступки Швеции пришлось пойти Турции.

Вместе с тем, если верить соглашению, которое было опубликовано после пресс-конференции, Швеция пообещала помочь Турции в борьбе с Рабочей партией Курдистана, проявить «солидарность» с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом и не поддерживать такие курдские организации, как Отряды народной самообороны и Демократический союз.

Кроме того, вполне возможно, как предполагает издание, что за формулировкой Андерссон и Линде, отметившими, что «НАТО помогло» в ходе этого процесса, кроется нечто большее. Ясности в этом вопросе нет, однако есть мнение, что главной целью Турции было то, чтобы ей снова разрешили покупать американские истребители F-35.

Тем не менее на данный момент нет никаких данных о том, что стороны добились какой-либо оружейной сделки на этот счёт.

Что же касается дальнейшего процесса по вступлению Швеции и Финляндии в блок, то, по словам Анн Линде, на следующей неделе в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО по вопросу о предоставлении этим странам статуса «приглашённых». Это значит, что Стокгольм и Хельсинки будут иметь полный доступ к процессу планирования НАТО и обмениваться с блоком информацией. Однако этот статус они получат не на самом саммите.

Затем процессом принятия займутся все 30 членов НАТО: парламенты всех стран должны ратифицировать заявку Швеции и Финляндии. И именно на этом этапе возможны новые проблемы.

В частности, если Турция окажется недовольна тем, как Швеция выполняет свою часть уговора, то турецкий парламент может вновь заблокировать заявку Стокгольма. На такой же шаг может пойти, скажем, Венгрия или вообще любое другое государство — член альянса. И лишь после того, как парламентарии всех стран согласятся одобрить заявку двух государств Северной Европы, вопрос будет решён окончательно. При этом этот процесс, судя по всему, продлится по крайней мере до зимы.

Между тем Швеция не сможет оказывать практически никакого влияния на ход саммита, так как у неё пока нет ни права голоса, ни статуса «приглашённой» страны. Кроме того, на месте вряд ли найдётся хоть один шведский чиновник, который мог бы участвовать в переговорах даже в качестве консультанта.

«Предполагается, что саммит в Мадриде станет самой важной встречей подобного рода с момента окончания холодной войны. НАТО разрабатывает новую стратегию на будущее и принимает решение по вопросу о перевооружении на своём восточном фланге, однако у Швеции нет здесь права голоса. Пока», — подытоживает Svenska Dagbladet.