Newsweek: с оглядкой на Россию — Финляндия запасается истребителями, кораблями и БПЛА

Подав заявку на вступление НАТО и держа в уме тот факт, что она граничит с Россией, Финляндия активно укрепляет свои Вооружённые силы с оглядкой на события на Украине, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, Финляндия заказала четыре новых корабля, несколько десятков истребителей F-35, а также несколько тысяч БПЛА.

Финляндия укрепляет свои Вооружённые силы с помощью военных кораблей, истребителей F-35 и БПЛА на фоне своих попыток войти в НАТО и с оглядкой на Россию, пишет Newsweek.

Финляндия и соседняя Швеция собираются в ближайшее время вступить в этот оборонительный альянс. Если их заявку всё же одобрят, такое развитие событий станет серьёзным сдвигом в политике этих стран на фоне решения России ввести войска на Украину.

На фоне предупреждений Москвы о «серьёзных политических последствиях» в том случае, если эти страны вступят в НАТО, главнокомандующий Вооружёнными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что его государство готово дать отпор России, если та нападёт.

В этом контексте Хельсинки заказали четыре новых военных корабля, а также 64 истребителя F-35 у американской Lockheed Martin. По данным Reuters, Финляндия также планирует закупить до 2 тыс. БПЛА и средства ПВО, способные поражать цели на большой высоте. Кроме того, по словам Кивинена, у финнов будет мотивация для борьбы в случае атаки со стороны их соседа.

«Самая важная линия обороны — это та, которая пролегает между ушами, что на данный момент и доказал конфликт на Украине», — объяснил он.

Ранее Финляндия заявила, что увеличит свои оборонные расходы на €2,2 млрд в течение следующих четырёх лет. При этом €788 млн приходятся на следующий год. Иными словами, речь идёт о 70-процентном росте расходов по сравнению с предыдущим оборонным бюджетом.

По оценкам веб-сайта Global Fire Power, на данный момент Финляндия располагает 23 тыс. военнослужащими на действительной службе, а также 900 тыс. резервистами. Она также может выставить на поле боя 200 танков.

«Мы методично развиваем нашу оборону именно для такого типа конфликта, который сейчас идёт на Украине — с массированным применением огневой мощи, бронетанковых войск, а также авиации», — отметил Кивинен.