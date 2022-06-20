CNN: масштабная геополитическая партия — Турция обсудит со Швецией и Финляндией их вступление в НАТО

НАТО в ближайшие часы проведёт встречу между представителями Турции, Швеции и Финляндии, на которой будут обсуждаться заявки Стокгольма и Хельсинки на присоединение к альянсу, блокируемые турецкой стороной в связи с опасениями «по поводу безопасности», передаёт CNN. Как сообщает канал, Анкару на данных переговорах в первую очередь будет интересовать курдский вопрос — однако не исключено, что курды — лишь предлог для достижения других, более масштабных геополитических целей Анкары.

Российская спецоперация на Украине уже влечёт за собой исторический сдвиг в области европейской безопасности: НАТО в ближайшие часы проведёт встречу, посвящённую расширению альянса. Как помните, в прошлом месяце Швеция и Финляндия отказались от нейтрального статуса, который они сохраняли много десятилетий, и подали официальные заявки на присоединение к НАТО.

Между тем Турция, которая уже является членом альянса, озвучила в адрес двух стран замечания по вопросам безопасности, обвинив их в том, что они укрывают курдские террористические формирования.

А со мной на связь выходит корреспондент CNN Нина де Сантис, которая следила за развитием этой темы с первого дня. Итак, Нина, чего же нам ждать от предстоящей встречи? Какие гарантии хочет в данном случае получить Анкара?

НИНА ДЕ САНТИС, корреспондент CNN: Во-первых, уже то, что стороны садятся за стол переговоров, — это, несомненно, шаг в правильном направлении, Иса, ведь Анкара несколько недель решительно отвергала многочисленные предложения от НАТО о том, чтобы провести очную встречу между турецкими дипломатами и представителями Швеции и Финляндии. Всё это время турецкая сторона заявляла, что ждёт конкретных заявлений о том, какие шаги эти североевропейские страны собираются предпринимать для того, чтобы покончить с курдскими террористами, которые, как утверждает Анкара, либо ведут деятельность в обеих этих странах, либо пользуются сочувствием местного населения. Особенно этот вопрос касается Швеции, поскольку там, по некоторым оценкам, проживают 100 тысяч курдов — это почти один процент от всего населения королевства — и местные с большим сочувствием относятся к их убеждениям и целям.

Гнев Анкары, по всей видимости, на деле вызывают в первую очередь несколько конкретных обстоятельств. Во-первых, это та поддержка, которую, по мнению Турции, оказывают обе страны — и особенно Швеция — курдским сепаратистам, которые действуют на севере Сирии. Во-вторых же, как утверждает турецкая сторона, эти группы (курдов в Швеции и Финляндии. — ИноТВ) также поддерживают связи и с такими организациями, как Рабочая партия Курдистана, или РПК, которая запрещена и в ЕС, и в США, и здесь, в Великобритании — а также, кстати говоря, и в Швеции.

Швеция всё это отрицает, но, разумеется, ей приходится в данной ситуации очень аккуратно находить компромисс, поскольку в стране проживает очень много курдов, а также шведских граждан курдского происхождения — что и не устраивает Анкару.

Вопрос как раз по этой теме — насколько мне известно, Вы недавно побывали в Швеции, где встретились с группой курдов из Турции. Как они прокомментировали то, что Турция в данном случае, по сути, блокирует вступление Швеции в НАТО?

НИНА ДЕ САНТИС: Они очень обеспокоены. Стокгольм вынужден в данной ситуации аккуратно подбирать компромисс и поддерживать очень хрупкое равновесие, и причина главным образом в том, что в Швеции находится очень видная фигура курдского сообщества — Амине Какабаве, которая была союзницей их партии и одержала здесь победу на очень важных выборах. Поэтому данная ситуация — это очень тонкое дело как для шведов и для шведского электората — в том числе и сторонников правящей партии, которой уже через три месяца предстоит пройти испытание выборами, — так и для курдов, которые как граждане Швеции имеют право голоса и боятся, что в процессе переговоров их могут, так сказать, сдать.

По некоторым данным, Анкара потребовала экстрадиции нескольких десятков граждан Швеции, включая и члена парламента страны, имя которой я до этого упомянула. А ситуация здесь такая, что хотя все эти люди на самом деле не являются гражданами Турции, тот факт, что, согласно заявлениям Анкары, они могут быть как-то связаны с курдскими сепаратистами, с точки зрения Турции, является угрозой безопасности.

Все переговоры, касающиеся юридической стороны вопроса, проходят за закрытыми дверями. Между тем, как полагают аналитики, не исключено, что курдское сообщество лишь стало фигурой в некой более масштабной партии, в которой Турция добивается каких-то более крупных геополитических уступок — например, отмены эмбарго на поставки вооружений или даже предоставления ей права восстановить статус участника программы разработки и внедрения истребителей (F-35. — ИноТВ), из которой США исключили Анкару после того, как та несколько лет назад приобрела российские оружейные комплексы.

Словом, здесь, возможно, разыгрывается какая-то большая партия — и многие шведские курды говорят, что, по их ощущениям, их втягивают в неё против их воли, а они при этом почти не имеют возможности на что-то повлиять. Иса?

Уверена, Вы будете держать нас в курсе о том, как проходит это заседание. С нами была Нина де Сантис. Большое Вам спасибо, Нина!



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 июня 2022 года.