France 24: Швеции и Финляндии будет сложнее вступить в НАТО, чем они думали

Турция по-прежнему отказывается давать добро на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, обвиняя их в том, что они дают убежище членам Рабочей партии Курдистана, которую Турция относит к террористическим группировкам. Поэтому и генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что вряд ли до ближайшего саммита НАТО удастся уладить этот вопрос, сообщает France 24.

Для Финляндии и Швеции вступление в НАТО может оказаться гораздо более сложным, чем предполагалось. Именно такие опасения высказывает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который в воскресенье был в Финляндии. Турция по-прежнему блокирует их кандидатуры, и это вряд ли удастся разрешить до следующего саммита НАТО, который назначен на 28 июня.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Саммит в Мадриде никогда не был крайним сроком. В то же время мне бы хотелось, чтобы этот вопрос разрешился как можно скорее. Поэтому мы продолжаем работу с нашим союзником по НАТО, Турцией, равно как с Финляндией и Швецией, чтобы разрешить проблемы, которые поднимает Турция.

С самого начала российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция, которые исторически занимали нейтральную позицию, сблизились с НАТО вплоть до того, что подали официальную заявку на вступление. Но 30 стран — членов альянса должны её одобрить. На данный момент это отказывается делать Турция. По словам Анкары, эти страны предоставляют убежище членам Рабочей партии Курдистана, которую Турция относит к террористическим группировкам. Финляндию эта позиция удивляет.

САУЛИ НИИНИСТЁ, президент Финляндии: Мы были несколько удивлены, когда слушали речь президента Эрдогана 13 апреля. Ведь прежде очень много раз мы слышали положительный ответ со стороны Турции.

Тем не менее Йенс Столтенберг уточнил, что у Турции есть право на её обеспокоенность и что он надеется на то, что удастся урегулировать эти разногласия. Россия же пригрозила, что их вступление в альянс приведёт к последствиям в будущем.

Дата выхода в эфир 13 июня 2022 года.