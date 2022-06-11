Newsweek: в НАТО намекнули на наличие у блока планов по созданию постоянных баз в Восточной Европе

00:16 Минтранс Сирии сообщил о повреждении взлётно-посадочных полос аэропорта Дамаска Взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля, сообщили в Министерстве транспорта Сирии.

00:13 Романцев о назначении Абаскаля на пост главного тренера: прикол над командой и фанатами Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на назначение главным тренером команды испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

00:00 Байден обвинил Путина в подорожании цен на бензин и продукты питания Президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

23:53 Туктамышева: в России тренеры более требовательны к спортсменам Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева считает, что в России тренеры более требовательны к спортсменам из-за большой конкуренции.

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23:19 В ДНР сообщили о гибели пяти мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что пять мирных жителей республики погибли в результате обстрелов украинских военных за сутки.

23:18 Полиция задержала мужчину, бросившего бутылку с зажигательной смесью в посольство КНР Сотрудники правоохранительных органов США задержали мужчину после его неудачной попытки бросить бутылку с зажигательной смесью в посольство Китая в Вашингтоне.

23:11 «Матч ТВ» получил права на показ игры за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» Российский футбольный союз (РФС) заявил, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок будет транслироваться на «Матч ТВ».

23:08 Байден обвинил иностранных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии в США Президент США Джо Байден в рамках выступления в порту Лос-Анджелеса призвал конгресс разобраться с иностранными судовладельцами, которые, по мнению американского лидера, на 1000% подняли цены на доставку товаров из Азии.

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22:46 В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку в обход санкций Зерно из Запорожской области продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

22:35 В «Зените» объявили о возращении Кравцова из «Нижнего Новгорода» Пресс-служба «Зенита» сообщила, что полузащитник Кирилл Кравцов возвращается в петербургский клуб из «Нижнего Новгорода».

22:35 Байден призвал конгресс США принять меры для снижения цен Президент США Джо Байден призвал конгресс принять меры для снижения цен в стране.

22:29 Источник: защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Турции Защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить спортивную карьеру в Европе.

22:19 Мишустин распорядился предусмотреть выплату дивидендов компании «Транснефть» за 2021 год Правительство России распорядилось предусмотреть выплату дивидендов компании «Транснефть» за 2021 год в размере 76 млрд рублей.

22:18 Умер заслуженный тренер по волейболу Кузюткин На 76-м году жизни не стало бывшего тренера женской сборной России по волейболу Владимира Кузюткина.

22:06 Мишустин одобрил переговоры «Роскосмоса» с NASA о перекрёстных полётах Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее «Роскосмосу» начать переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрёстным полётам.

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21:38 Минобороны России: ВСУ намерены разместить комплекс ПВО у захоронения жертв чумы в Одессе Украинские военные намерены разместить комплекс ПВО у захоронения жертв чумы в Одессе и в случае удара по нему обвинить российскую сторону в возникновении биологической опасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

21:37 Миллер: очень тяжело совмещать учёбу в мединституте и соревнования по лёгкой атлетике Чемпионка Европы в беге на 400 м Полина Миллер поделилась эмоциями после участия в фестивале спринта в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.

21:35 Военный комендант Херсонской области приказал солдатам ВСУ в регионе сдать оружие Военный комендант Херсонской области приказал военнослужащим ВСУ и приравненным к ним лицам на территории региона сдать оружие и встать на учёт.

21:27 Спасатели потушили пожар на складе в морском порту в Ленинградской области Спасатели потушили пожар на территории терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

21:26 Шубенков рассказал, на какой результат рассчитывает на следующем старте в Брянске Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков высказался о подготовке к следующим легкоатлетическим соревнованиям.

21:23 Шубенков: если ты не готов к соревнованиям, то тебе не поможет никакая сила воли и настрой Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков считает, что психологическое состояние не влияет на результаты спортсмена, если тот тренировался.

21:21 Центробанк будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств Центробанк России будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств. Об этом сообщается на сайте регулятора.

21:18 В Молдавии изъявили желание пригласить ЕС и США к переговорам по Приднестровью Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян предложил США и ЕС стать участниками переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5 + 2».

21:15 Шубенков подвёл промежуточные итоги трёх соревнований по лёгкой атлетике Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков поделился эмоциями после участия в командном чемпионате России по лёгкой атлетике и на Мемориале братьев Знаменских.

21:14 Комитет против пыток внесли в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов Комитет против пыток включён в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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21:04 Папа Римский отменил поездку в Африку из-за проблем с коленями Папа Римский Франциск отложил свою поездку в Африку из-за проблем со здоровьем, сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни.

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20:46 В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в нападении на полицейского и пристава Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу на два месяца фигуранта дела о нападении на сотрудника полиции и судебного пристава в здании Пролетарского районного суда.

20:44 При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли четыре человека Четыре человека погибли и ещё девять получили ранения при обстреле Горловки со стороны украинских военных.

20:42 Ковтун — о желании «Спартака» бойкотировать Суперкубок: это перебор Бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».

20:41 Ковтун посоветовал РФС провести два матча за Суперкубок Бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, где стоило бы организовать матч за Суперкубок между «Зенитом» и красно-белыми.

20:36 ВСУ при обстреле повредили здание администрации Первомайска При миномётном обстреле со стороны ВСУ было повреждено здание администрации Первомайска в Луганской Народной Республике.