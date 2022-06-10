WION: Финляндия планирует построить заграждения «в критических зонах» на границе с Россией

19:14 В ДНР заявили об уничтожении более 40 украинских националистов за сутки Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС России с начала суток ликвидировали более 40 украинских националистов.

19:14 Шольц: антироссийские санкции не отменят сразу после прекращения боевых действий на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.

19:12 Вучич отреагировал на требования Шольца признать независимость Косово для вступления в ЕС В Сербии впервые услышали о необходимости признать независимость Косово для членства в ЕС от канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил сербский президент Александр Вучич.

19:11 МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.

19:05 Дюков рассказал, какие санкции грозят «Спартаку» в случае бойкотирования Суперкубка Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, будут ли применены санкции к «Спартаку» в случае бойкотирования Суперкубка.

19:04 Роспотребнадзор восстановил доступ к своему сайту после DDoS-атаки Роспотребнадзор восстановил стабильный доступ к своему сайту после DDoS-атаки.

18:59 В Госдепе США рассказали об издержках от введения санкций против России Соединённые Штаты и их союзники осознавали, что столкнутся с издержками от введения антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.

18:56 Дюков объяснил, почему Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему в качестве места проведения матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок был выбран Санкт-Петербург.

18:52 В Бердянске анонсировали сокращение комендантского часа с 12 июня Комендантский час в Бердянске с 12 июня будет сокращён — он будет действовать с 23:00 до 05:00, заявил исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко.

18:50 Сысоев: давно назрела необходимость отказаться от флагового участия на соревнованиях Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает, что стране необходимо отказаться от флагового участия на соревнованиях.

18:48 В Смоленске открылся очередной штаб Захара Прилепина В Смоленске 10 июня состоялось открытие пятого штаба Захара Прилепина. Он станет побратимом штабу в Луганской Народной Республике.

18:43 Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поддерживает Сербию на пути в ЕС Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поддерживает Белград на пути в члены Европейского союза.

18:40 Сысоев ответил, сможет ли Россия возместить отсутствие международных стартов внутренними Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает весьма долгосрочным проектом компенсацию отсутствия международных стартов внутренними.

18:40 Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до шести Число пострадавших в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ возросло до шести.

18:36 В ДНР сообщили, что британские власти так и не вышли на связь по ситуации с наёмниками Власти Великобританиии так и не вышли на связь с представителями ДНР по ситуации с осуждёнными ранее британскими наёмниками. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

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18:13 Вучич: Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России Президент Сербии Александр Вучич заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции в отношении России.

18:09 Леклер выиграл вторую свободную практику Гран-при Азербайджана Монегаск Шарль Леклер, пилот Ferrari, показал лучшее время во второй практике на восьмом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

18:08 Во Франции заявили о готовности участвовать в разблокировке порта в Одессе Франция готова участвовать в разблокировке порта в Одессе. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

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18:00 Сысоев: потеря России для мирового спорта более чем значительна Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает, что мировой спорт многое потеряет без России.

17:59 В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских военных пять человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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17:47 В ДНР заявили, что ВСУ били по зданию администрации главы республики кассетными боеприпасами Украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами, заявил советник главы правительства республики Ян Гагин.

17:44 Мурашко рассказал о росте уровня удовлетворённости населения медицинской помощью в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.

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17:38 Президенту Грузии Зурабишвили отказали в визитах в страны ЕС и на Украину Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что правительство отказало ей в визитах в ряд стран Европы и на Украину.

17:29 Мэр Донецка предположил, что ВСУ обстреляли город из иностранного вооружения Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что последний обстрел города со стороны ВСУ могли вести с применением техники иностранного производства.

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17:15 МИД: Россия настроена на конструктивную работу с новыми непостоянными членами СБ ООН Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на конструктивное сотрудничество с избранными 9 июня новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН — Японией, Эквадором, Мальтой, Мозамбиком и Швейцарией.

17:10 Депутат Горелкин прокомментировал законопроект об ограничении иностранной доли в сервисах объявлений Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с RT прокомментировал законопроект об ограничении доли владения онлайн-сервисами по размещению объявлений до 20% для иностранцев.

17:08 В Германии выявили первый случай оспы обезьян среди военных США Военнослужащий США на одной из баз в Германии заразился вирусом оспы обезьян, это первый случай заболевания в американских вооружённых силах.

17:01 Александрова разгромила Макнелли и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Кэти Макнелли и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

17:00 Замглавы МИД России Рябков и посол Ирана осудили резолюцию МАГАТЭ с критикой Тегерана Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол Ирана в Москве Казем Джалали осудили принятие резолюции МАГАТЭ с критикой в адрес Тегерана за недостаточное раскрытие информации по ядерной программе.

16:59 Цискаридзе высказался об уровне современного шоу-бизнеса Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказался в адрес знаменитостей, которые попали в мир шоу-бизнеса благодаря рекламе, а не профессии.

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16:54 В Минобрнауки заявили, что с равнодушием относятся к санкциям Украины против вузов России В Минобрнауки России заявили, что с равнодушием относятся к санкциям украинских властей в отношении российских вузов.

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