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WION: Финляндия планирует построить заграждения «в критических зонах» на границе с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финляндия планирует внести поправки в своё пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией. По словам министра внутренних дел Кристы Микконен, после этого будет принято решение о возведении пограничных заграждений «в критических зонах» на восточной границе с Россией, сообщает WION.
WION: Финляндия планирует построить заграждения «в критических зонах» на границе с Россией
AP

Правительство Финляндии планирует внести в пограничное законодательство страны поправки, которые бы позволили разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в четверг, пишет WION. Такие меры принимаются, чтобы «усилить готовность к гибридным угрозам» в условиях, когда Россия продолжает свою спецоперацию на Украине, поясняет автор. 

Финляндия, которая недавно решила подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, имеет давнюю историю войн с Россией, говорится в статье. Однако в настоящее время покрытая лесом приграничная зона между двумя странами, длина которой составляет около 1300 км, на протяжении её большей части отмечена лишь соответствующими знаками. 

Теперь правительство Финляндии стремится укреить безопасность своих границ, поскольку оно опасается, что Россия может попытаться «оказать давление» на Финляндию, сообщается в статье. Хельсинки боится повторения ситуации с наплывом мигрантов и беженцев, которая возникла на границе Белоруссии в конце прошлого года, поясняет автор. Согласно действующим правилам Евросоюза, мигранты имеют право просить убежища в любом пункте въезда в страну, являющуюся членом ЕС. 

Новые поправки к закону включают также инициативу о том, чтобы сосредоточить приём заявлений о предоставлении убежища только в определенных пунктах въезда в Финляндию, сообщает WION. Кроме того, после их принятия поправки позволят строить заграждения и новые дороги, чтобы облегчить миссию патрулирования границы с финской стороны и сделать её более эффективной. 

«Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на базе данных, предоставленных пограничной службой Финляндии», — говорится в заявлении министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен. 

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WION Индия Азия
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