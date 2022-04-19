Frankfurter Allgemeine: в отношениях России и Финляндии наступила зима

Раньше на границе между Россией и Финляндией «бурлила жизнь», пишет Frankfurter Allgemeine. Туда и обратно разъезжали грузовые машины и туристы, но после начала боевых действий на Украине «воцарилась тишина». При этом впервые в истории большинство финнов, которые до этого старались не провоцировать Москву, выступают за вступление НАТО. Это свидетельствует о «радикальных переменах» в сознании людей, объясняет немецкое издание.

В отношениях России и Финляндии «наступила зима», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. На фоне событий на Украине Хельсинки переосмысляют свою политику в сфере безопасности и подумывают о вступлении в НАТО уже летом этого года. Ярким примером произошедших изменений служит контрольно-пропускной пункт «Нуйямаа». Раньше здесь «бурлила жизнь», туда и обратно ездили российские грузовые машины, а также туристы. Несколько лет назад тут было зафиксировано 3 млн пересечений границы, а теперь на КПП «воцарилась тишина», констатирует автор статьи.

Город Лаппеэнранта, куда в своё время каждый день приезжали 4000 туристов из России, также оборвал все контакты с соседней страной. А местное русскоязычное меньшинство выступает против боевых действий на Украине. Но там не сильно нервничают на фоне российской угрозы, так как уже привыкли жить на границе. Люди стараются проявлять прагматизм и подготавливаться. В частности, недавно было проверено состояние всех бункеров, а также проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного энергоснабжения после возможной кибератаки на энергетические предприятия.

Помимо общей границы в 1300 км Финляндию и Россию также объединяет богатая совместная история, в которой, впрочем, было много конфликтов, продолжает издание. В годы холодной войны главная задача финской внешней политики заключалась в том, чтобы не спровоцировать Кремль. После окончания противостояния блоков в Хельсинки надеялись, что Россия станет демократическим государством и с нетерпением ждали туристов из соседней страны. Сейчас же в сознании финнов происходят «радикальные перемены».

Впервые в истории большинство населения выступают за вступление в НАТО, подчёркивает Frankfurter Allgemeine. Директор Института международных отношений Финляндии Мика Аалтола объяснил, что после 24 февраля основание финской политики безопасности было разрушено, а доверие подорвано. Теперь членство в НАТО может стать ответом на новую ситуацию, считает он. При этом россияне угрожают экономическими, политическими и военными последствиями. Но торговля между странами итак существенно сократилась, политические отношения сейчас хуже некуда, а военных опций у Москвы не так много, ведь она оттянула свои войска от финской границы и к тому же терпит большие потери на Украине. Возможны гибридные атаки или кибератаки, но экзистенциальной угрозы они не представляют. Так что сейчас, возможно, самое подходящее время для вступления в Североатлантический альянс, полагает Аалтол.