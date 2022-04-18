SvD: Швеция может подать заявку в НАТО — но вряд ли её примут с распростёртыми объятиями

Хотя на первый взгляд может показаться, что НАТО во главе США с радостью примет Швецию и Финляндию в альянс, на практике это может обернуться серьёзными спорами в конгрессе, учитывая, что многие республиканцы не слишком хотят, чтобы Вашингтон играл роль мирового жандарма, пишет Svenska Dagbladet. Более того, как отмечает газета, непросто такое решение будет принять и Швеции, поскольку это повлечёт за собой не только геополитические последствия, но и коренную перестройку всего шведского менталитета.

По некоторым данным, социал-демократы — правящая партия в Швеции — стремятся максимально не отставать от Финляндии, когда речь идёт о вопросе членства в НАТО. Если сторонники вступления в блок возьмут верх, Швеция также попытается побыстрее подать заявку на членство в этом возглавляемом США клубе, основанном в 1949 году для сдерживания Советского Союза, пишет Svenska Dagbladet.

На первый взгляд кажется, что нет практически никаких сомнений в том, что США с распростёртыми объятиями примут новых членов: «северяне», к числу которых принадлежит и Швеция, могли бы значительно усилить альянс, учитывая, что они превосходят по потенциалу многих давних членов НАТО. Речь здесь, в частности, идёт не только о разведданных, которые Швеция уже поставляет НАТО, но и о сильных ВВС и удлинении границы блока с Россией.

Дело дошло даже до того, что The Washington Post разместила на своей передовице своего рода приветствие, адресованное Швеции и Финляндии, отметив, что вступление этих стран в НАТО снизило бы риск конфликта в Европе и стало бы «ещё одним поражением Путина».

Однако для начала заявку должен утвердить сенат США, причём решение должно быть одобрено большинством в две трети голосов. Учитывая же, что у республиканцев и демократов точек соприкосновения ныне не так много, совсем не факт, что дверь в НАТО следует считать настежь открытой. В частности, лишь совсем недавно треть республиканцев в палате представителей проголосовала против того, чтобы выразить НАТО символическую поддержку в рамках украинского кризиса.

Свою позицию республиканцы, которые с некоторых пор относятся к России неоднозначно, а к НАТО — со скепсисом, отстаивали обычными аргументами. По их мысли, США не должны играть роль мирового жандарма. Причём тут американцы, если речь идёт о защите Европы? И кто должен за это платить? «Вам знакомы такие вопросы? Так говорил один бывший президент. Многие же республиканцы в конгрессе по-прежнему пристально следят за Трампом, чтобы успешно переизбраться. При этом экс-президент — по крайней мере в прошлый раз, когда он жил в Белом доме, — говорил, что НАТО — это настолько бесполезная организация, что США следует покинуть её», — напоминает газета.

Всего пару месяцев назад мир выглядел совершенно по-другому, и нет никаких гарантий, что он останется таким же завтра или в следующем году. Например, почему бы ему не измениться в 2024 году — ведь тогда Трамп снова может стать президентом США. И кто знает, кого он тогда будет слушать или что он будет думать; возможно, он даже считает, что именно он должен решать, что будет делать НАТО.

Расширение НАТО было для американцев спорной темой даже в мирное время. Об этом свидетельствуют протоколы недавних прений и слушаний в сенате, где демократы вспоминали выкладки ряда экспертов, которые на протяжении многих лет объясняли, что увеличение количества членов НАТО противоречит американским интересам, так как такие шаги Россия воспримет как опасную провокацию.

Нынешний директор ЦРУ Билл Бернс, который в своё время работал послом США в Москве, ещё в 1995 году предупреждал, что экспансия НАТО воспринимается в России как крайне враждебные шаги. В 2008 году, после принятия в альянс Эстонии, Латвии и Литвы, Бернс написал тогдашнему госсекретарю США Кондолизе Райс письмо следующего содержания: «Для российской элиты, причём не только Путина, вступление Украины в НАТО — это самая чувствительная красная линия. По итогам разговоров с ключевыми российскими фигурами на протяжении двух лет я не повстречал никого, кто не рассматривал бы вступление Украины в НАТО как прямой вызов российским интересам».

Начало процесса вступления новых стран в НАТО на фоне событий на Украине может усилить опасения насчёт реального мирового конфликта с участием США, и эта перспектива тревожит как республиканцев, так и демократов.

Между тем Россия предупредила, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то им будут грозить «серьёзные военно-политические последствия». Это, в частности, может означать передисклокацию ядерных вооружений ближе к границе.

Однако решение на этот счёт сперва должны принять сами «северяне». Вступление в НАТО означает, что Швеция и Финляндия должны быть готовы отправить войска на защиту таких далеко не идеальных демократий, как Турция или Венгрия. При этом кто сказал, что НАТО больше никогда не примет участие в наступательных войнах?

Но хотя, с точки зрения США, Швеция и Финляндия во многом — два сапога пара, это всё же две очень разные страны с разной историей. Более того, для Швеции здесь идёт речь об изменении всего национального менталитета, об одномоментном отказе от всего, чему шведы учились с младых ногтей. Или, скорее, от реальности, которая существовала с момента окончания Второй мировой войны: держаться в стороне хотя бы на бумаге, но в то же время иметь мнение о том, как остальные должны действовать.

Речь идёт о том, чтобы не раскачивать лодку. О том, что решения о войне, мире и людском поведении принимаются исходя из науки и логики. О том, что Бог — неважно, какой конфессии, — играет в этом плане меньшую роль.

«На отказ от этой религии, вероятно, уйдёт куда больше времени, чем на то, чтобы подать заявку в НАТО. С праздником Пасхи», — подытоживает Svenska Dagbladet.