HS: Финляндия проведёт масштабные учения по подготовке к потоку мигрантов из России

Финляндия осенью планирует провести масштабные учения, в рамках которых будет проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников на случай возможного большого потока мигрантов через восточную границу. Как пишет Helsingin Sanomat, учения были запланированы после возникновения проблем на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года, однако, по словам представителей власти, ситуация на Украине сделала эти учения ещё актуальнее.

Финляндия готовится к возможному большому потоку мигрантов через восточную границу, поэтому осенью представители различных ведомств проведут масштабные учения. Как пишет Helsingin Sanomat, на учениях будет проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников.

«Будет проверяться стратегия действий, а также будут разрабатываться способы принятия международной помощи», — рассказал подполковник Юсси Напола, руководитель отдела пограничной охраны и сил быстрого развёртывания главного управления Пограничной службы Финляндии.

В учениях под названием Latu 22 примут участие представители таких ведомств, как пограничная служба, министерство социального обеспечения и здравоохранения, министерство внутренних дел, министерство обороны, полиция, полиция безопасности, миграционная служба, таможня, министерство обороны Финляндии и агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.

Финляндия считает, что может столкнуться с гибридным воздействием: за небольшой период через восточную границу может пойти большой поток людей.

Как отмечает издание, учения были запланированы ещё до того, как Россия начала спецоперацию на Украине — после возникновения проблем на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года. Тогда Белоруссия направила через границу в Польшу и Литву тысячи мигрантов. Происходящее посчитали гибридной операцией Белоруссии и ответом страны на санкции ЕС, введённые из-за нарушений прав человека. Уже тогда в Финляндии задумались о том, может ли Россия провести такую операцию против Финляндии.

«Речь идёт о тех, кто будет пересекать восточную границу, мы говорим о большом потоке людей, — говорит Напола. — Ситуация на Украине сделала эти учения ещё актуальнее».