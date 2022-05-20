HS: Финляндия проведёт масштабные учения по подготовке к потоку мигрантов из России
Финляндия готовится к возможному большому потоку мигрантов через восточную границу, поэтому осенью представители различных ведомств проведут масштабные учения. Как пишет Helsingin Sanomat, на учениях будет проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников.
«Будет проверяться стратегия действий, а также будут разрабатываться способы принятия международной помощи», — рассказал подполковник Юсси Напола, руководитель отдела пограничной охраны и сил быстрого развёртывания главного управления Пограничной службы Финляндии.
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