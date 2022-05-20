New Yorker: новое расширение НАТО углубляет раскол между Россией и Западом

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО породило острейшие дебаты о долговременных последствиях этого шага. Как пишет The New Yorker, в перспективе мир ждёт углубление раскола между Россией и НАТО. Новый железный занавес отделяет Россию от десятков европейских демократий, которые совместными усилиями будут пытаться её изолировать. И какими бы защищёнными ни чувствовали себя сегодня Финляндия и Швеция, любое действие вызывает противодействие, что в полной мере распространяется и на расширение НАТО.

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызывало споры о долговременных последствиях этого шага. Как пишет The New Yorker, хотя данный шаг отражает страхи стран перед долговременными намерениями Владимира Путина, а также неопределённость перспектив мирного сосуществования, он породил острейшие дебаты на тему самого мощного в мире военного альянса.

Как напоминает автор материала, одним из первых критиков НАТО был архитектор американской стратегии сдерживания и изоляции Советского Союза Джордж Кеннан. В своей статье на страницах Times в 1997 году он предупреждал, что расширение НАТО вслед за распадом СССР «станет самой роковой ошибкой американской политики после окончания холодной войны». Оно разожжёт антизападные, националистические и милитаристские настроения в России, нанесёт ущерб зарождающейся российской демократии и создаст препятствия на пути реализации соглашений в области контроля вооружений.

Как считает эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман, принятое в 1994 году альянсом решение приветствовать в своих рядах бывших советских союзников «свидетельствует о катастрофическом провале воображения». В 1999 году членами НАТО стали бывшие союзники Москвы по Варшавскому договору — Чехия, Венгрия и Польша.

«Серьёзным международным вызовом 90-х годов было надёжное сближение России с западным миром», — сказал Трейсман.

Он считает, что Западу надо было налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО.

«Если бы мы преуспели в этом деле, безопасность Восточной Европы была бы обеспечена сама по себе», — отметил он.

Но Запад не сумел понять, как Москва воспримет приближение натовских орудий к своей границе. В 2004 году в альянс вступили три бывшие советские республики и ещё три бывших члена Варшавского договора. Дискуссия о принятии Украины и Грузии, начавшаяся в 2008 году задолго до того, как они могли претендовать на членство, позволила Путину «поймать нас на блефе», сказал Трейсман. С 2009 по 2020 год в НАТО вступили ещё четыре страны. У 30 стран-членов в совокупности почти в четыре раза больше личного состава, чем у российской армии, а также намного больше танков, самолётов и артиллерийских орудий. Но у Кремля более многочисленный арсенал тактического ядерного оружия, размещённого вблизи европейских границ.

Даже давние сторонники предоставления американских и европейских гарантий безопасности Финляндии и Швеции обеспокоены последствиями вступления этих стран в Североатлантический альянс.

«В целом Россия здесь определённо проигрывает. Но слабая и униженная Россия опасна», — говорит бывший директор планирования политики из Госдепартамента Энн-Мэри Слотер, ныне возглавляющая исследовательский центр New America. Она сослалась на историю «слабой и униженной» Германии между двумя мировыми войнами, которая дала возможность Гитлеру начать восхождение к власти и развязать агрессивные войны по всей Европе.

«Путин теперь вполне может ещё дольше сохранить свою власть, рассказывая о силе «внешних врагов», посягающих на границы России», — сказала Слотер.

Она добавила: «Меня сейчас бесят все эти подразумеваемые допущения, которые влияют на принимаемые решения. Это снова помешает формированию подлинной общеевропейской безопасности».

«Делая значительные шаги в поддержку Украины, Финляндии, Швеции и прочих европейских стран, которые ощущают угрозу со стороны Путина, мы не должны оставлять попытки дальнейшей интеграции Европы и России, которая является важным игроком на континенте с 1648 года. Между тем у стран, которым недоступно членство в НАТО, остаётся всё меньше и меньше шансов на то, что их когда-нибудь примут в узкий привилегированный круг Запада, а также всё меньше надежд на поддержку в их борьбе за достойную демократическую власть», — сказала Слотер.

Представители внешнеполитического лагеря «реалистов» полагают, что США должны сосредоточить свой авторитет и влияние, дипломатические усилия и ресурсы на соперничестве крупных держав и заниматься решением важнейших проблем.

«О климатическом кризисе начинают забывать. Китай отходит на второй план, уступая место чрезвычайно преувеличенной российской угрозе», — говорит выпускник Вест-Пойнта и президент Института Куинси Эндрю Басевич.

Путинская спецоперация изменила всю повестку национальной безопасности США, помешав проведению «остро необходимых дебатов о целесообразности расширения НАТО, — заявил он. — Страсти возобладали над стратегией».

Шведское общество мира и арбитража предостерегает об опасностях эскалации напряжённости с Россией, отмечая, что она увеличивает угрозу силового ответа Москвы.

«Вступление в НАТО станет подготовкой к войне», — рассказала правозащитница Габриела Ирстен.

Как заключает автор материала, в перспективе мир ждёт углубление раскола между Россией и НАТО. Новый железный занавес отделяет Россию от десятков европейских демократий, которые совместными усилиями будут пытаться её изолировать. И какими бы защищёнными ни чувствовали себя сегодня Финляндия и Швеция, любое действие вызывает противодействие, что в полной мере распространяется и на расширение НАТО.