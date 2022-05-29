Никаких туристов, только пограничники — Die Welt о новой реальности на российско-финской границе

В финской деревне Вайниккала вблизи российской границы упал «новый железный занавес», пишет Die Welt. Там находится железнодорожная платформа, на которой останавливались поезда, следовавшие из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно. Теперь же из-за начала боевых действий на Украине они стоят в депо, а в привокзальном ресторане сидят пограничники, а не туристы, рассказывает немецкое издание.

Железнодорожная платформа №9 в небольшой финской деревне Вайниккала пустует, пишет Die Welt. Здесь останавливались высокоскоростные поезда Allegro, которые годами возили людей через границу из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно. Сегодня же в привокзальном ресторане наступила новая реальность: нет никаких туристов — одни только пограничники, констатирует автор статьи.

«Это кошмар, — поделился своими ощущениями сын владельца заведения Вилле Лайхиа. — Мы 20 лет потратили на то, чтобы создать этот бизнес, а теперь боремся за выживание». Его судьба отражает то, что многие местные жители ощущают уже неделями, если не месяцами: отношения России и Финляндии достигли низшей точки. 12 мая Хельсинки объявили о своём намерении вступить в НАТО. Это стало переломным моментом в истории страны, объясняет автор, ведь таким образом она отказалась от военного нейтралитета, который соблюдала десятилетиями. В ответ Москва пригрозила финнам «военно-технической» расплатой. На российском телевидении заговорили о «новом железном занавесе».

В Вайниккале он уже упал, констатирует издание. В финской аутлет-деревне Zsar Outlet Village, построенной для туристов из России, европейская поп-музыка из динамиков разносится по пустым улицам. В местном кафе Café Finlandia не видно ни одного посетителя. На автобане между границей и Хельсинки затишье. Только один разу в пару минут проедет машина.

Поезда Allegro сейчас стоят в депо в Хельсинки. Руководство прекратило перевозки после начала боевых действий на Украине, а ведь, когда в декабре 2010 года Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, и президент Финляндии Тарья Халонен открывали этот железнодорожный путь, на него возлагались большие надежды. «Начинающееся сегодня высокоскоростное железнодорожное сообщение откроет разным людям новые возможности для встреч», — заявила Халонен. По её словам, финны смогут «по-новому» узнать своих соседей.

Поезда Allegro пользовались большим успехом, продолжает издание. С декабря 2010 года по март 2022-го их пассажирами стали 4 млн человек. Чаще всего ими пользовались для туристических и деловых поездок. За 3,5 часа можно было доехать из Хельсинки в Санкт-Петербург. Таким образом российское и финское правительства пытались наладить отношения после развала Советского Союза. Обе страны хотели оставить позади историю военного противостояния и укрепить торговые отношения. С 1939 по 1944 год СССР вёл против Финляндии войну, в результате которой финны потеряли часть своих восточных территорий, напоминает автор. Вблизи Вайниккала до сих пор видны следы этого конфликта. Вдоль линии Салпа, которая проходит к северу от Балтийского моря, остались окопы и пулемётные огневые точки.

Сегодня же вновь разговоры идут о войне, а не о торговле, заключает Die Welt. Несколько дней назад на территории Финляндии начались манёвры Arrow 22 с участием ряда стран — членов НАТО, в том числе США и Великобритании. Британский министр обороны Бен Уоллес пообещал, что его страна защитит Финляндию и Швецию в случае нападения. Лайхиа же, стоя у прилавка в привокзальном ресторане, выразил надежду на то, что политическая напряжённость в отношениях с Россией снизится. Он хочет, чтобы в его ресторане снова собирались туристы, а не пограничники.