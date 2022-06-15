Fox News: Швеция меняет антитеррористическое законодательство ради вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция приступила к изменению своего законодательства по борьбе с терроризмом, чтобы «решить проблемы, которые подняла Турция», передаёт Fox News. Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что вступление стран в НАТО ничего не изменит, так как альянс уже учитывает их территорию в своём военном планировании.

Швеция готова «изменить» своё антитеррористическое законодательство, чтобы получить одобрение Турции — единственной страны, препятствующей вступлению Стокгольма в НАТО, сообщает Fox News.

В мае Анкара высказалась против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявив, что поддержка этими двумя странами курдских повстанцев на Ближнем Востоке представляет собой поддержку террористических организаций.

Однако во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Швеция «уже начала менять своё антитеррористическое законодательство» и готова сделать так, чтобы правовая база в отношении экспорта оружия страны «отражала её будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками».

«Это два важных шага для решения проблем, которые подняла Турция. Цель состоит в том, чтобы решить эти вопросы как можно скорее, чтобы иметь возможность как можно скорее принять Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов», — добавил генсек Североатлантического альянса.

Как напоминает телеканал, Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО в мае в ответ на российскую спецоперацию на Украине, несмотря на традиционный нейтралитет в европейских конфликтах.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг важность подобных устремлений Стокгольма и Хельсинки. По словам главы внешнеполитического ведомства, НАТО давно учитывает территорию Швеции и Финляндии в своём военном планировании и вступление этих стран в Североатлантический альянс большой разницы не несёт.

«Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, — отметил министр.— Их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет. Посмотрим, как на деле их территория будет использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы».