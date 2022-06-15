Fox News: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не отвечает национальным интересам США

Несмотря на риторику ярых адептов НАТО, вступление Финляндии и Швеции в альянс не отвечает национальным интересам США, уверены эксперты Fox News. По их мнению, новые гарантии безопасности, предоставляемые Америкой, приведут лишь к необходимости новых компромиссов, финансовых затрат и увеличению вероятности конфронтации с ядерным противником.

После начала российской военной спецоперации на Украине Швеция и Финляндия отказываются от своего давнего нейтралитета в пользу присоединения к НАТО. Американская политическая элита с большим воодушевлением встретила эту новость, однако, как считают президент Центра обновления Америки, директор Административно-бюджетного управления в администрации Трампа Расс Воут и вице-президент по внешней политике организации Stand Together, ветеран морской пехоты и войны в Ираке Дэн Колдуэлл, она тем самым оказывает американскому народу медвежью услугу, штампуя расширение обязательств Америки в области безопасности в формате НАТО в период экономических потрясений внутри страны и проблем с безопасностью в других частях мира.

Как пишут эксперты в статье для сайта Fox News, брать на себя обязательство в формате НАТО защищать два богатых европейских государства, чей нейтралитет обеспечивал им безопасность и процветание на протяжении более 70 лет, не отвечает национальным интересам Соединённых Штатов. Более того, новые гарантии безопасности приведут лишь к необходимости новых компромиссов, потреблению большего количества ресурсов и увеличению вероятности конфронтации с ядерным противником.

По мнению авторов материала, приём обеих стран в НАТО может привести к первоначальным расходам в размере более $8 млрд, а также к дополнительным ежегодным расходам в размере $1,5 млрд. И хотя американские военные сегодня заявляют, что членство обеих стран в альянсе не приведёт к постоянному размещению войск на их территории, они признают, что больше американских войск, вероятно, будет чаще перемещаться как в Финляндию, так и в Швецию. Это создаст дополнительную нагрузку на Вооружённые силы США, которые уже и так выбиваются из сил, пытаясь поддерживать развёртывание в поддержку десятков текущих операций.

Одним из часто упоминаемых оправданий приёма Финляндии и Швеции в НАТО является то, что у них есть боеспособные вооружённые силы, которые усилят альянс. Однако, пишут авторы материала, реальность такова, что обе страны имеют относительно небольшие профессиональные вооружённые силы численностью около 20 тыс. человек. Стокгольм и Хельсинки полагаются на большие резервные формирования во время войны, но им не хватает возможностей для проецирования военной силы на большие расстояния. Кроме того, ни одна из стран в настоящее время не достигает целевого показателя расходов на оборону в размере 2% от ВВП, который был согласован членами НАТО.

«Как и в других частях Европы, гарантии безопасности, предоставляемые Соединёнными Штатами, могут лишь поощрять «безбилетников» и лишать их мотивации к увеличению оборонных расходов в пользу умножения трат на политически популярные социальные программы», — пишут авторы статьи.

Однако наибольшая опасность заключается в том, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повысит риск ядерной конфронтации с Россией. Членство двух этих стран в НАТО включает «растягивание» над ними зонтика американского ядерного сдерживания, что повышает риск того, что любой пограничный спор может перерасти в обмен ядерными ударами.

Как заключают авторы статьи, после десятилетий внешнеполитических неудач, которые дорого обошлись Соединённым Штатам, выборные должностные лица в США обязаны американскому народу чем-то гораздо большим, чем принятие новых дорогостоящих обязательств в области безопасности, которые не связаны напрямую с американской безопасностью и экономическим процветанием.

«В нынешние времена рекордной инфляции и государственного долга в размере 30,5 триллиона долларов трудно оправдать затрату ещё большего количества долларов американских налогов и выделение большего количества американских войск для защиты двух богатых европейских социалдемократий», — считают авторы Fox News.