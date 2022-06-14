Guardian: из-за конфликта на Украине по «щиту» НАТО пошли трещины — скоро ему будет не за чем прятаться

Хотя конфликт на Украине и вдохнул в НАТО новую жизнь, по мере продолжения боевых действий альянс выглядит всё менее сплочённым, сильным и организованным, пишет The Guardian. Как отмечает газета, учитывая, что Россия наносит по «щиту» блока всё новые и новые удары, ему пора признать ошибки прошлого — в противном случае его, возможно, ждёт новое фиаско.

Щит — это орудие для сдерживания противника, которое символизирует решимость. За ним также можно укрыться, чтобы избежать драки. С тех пор как Россия ввела войска на Украину, американские и европейские политики пользовались этим щитом обоими этими способами, пишет The Guardian.

Но что будет, если щит сломан или по нему пошли трещины? Западные державы, возможно, вот-вот это выяснят. Предполагается, что саммит НАТО в Мадриде, намеченный на этот месяц, станет самым важным, «поворотным» мероприятием такого рода с момента окончания холодной войны. Стоит также ожидать, что НАТО на нём будет заниматься самонахваливанием, рассказывая, как альянс из 30 стран объединился, чтобы защитить «свободный мир» от России. Однако на всём этом фоне вдалеке маячат несколько огромных знаков вопроса.

Тон в этом плане во многом задал президент США и фактический глава НАТО Джо Байден во время своей мартовской речи. Во время своего визита в Польшу он пообещал отстаивать «каждый дюйм территории НАТО всей своей коллективной мощью», не втягивая при этом альянс в конфликт. Вместе с тем, когда речь заходит о долгосрочных результатах, видение Байдена остаётся до ужаса расплывчатым, считает газета.

Примерно так же дело обстоит и с Великобританией: заявления министра обороны Бена Уоллеса во многом перекликаются с риторикой Байдена. Кроме того, Уоллес предупредил, что в следующий раз целью президента России Владимира Путина может стать Литва, Латвия и Эстония — страны, которые, как считает Лондон, Москва, как и в случае с Украиной, не рассматривает как «настоящие» государства. Вместе с тем у Британии тоже нет чёткого плана, который призван гарантировать выживание независимой Украины.

Хотя многие союзники США после начала конфликта стали действовать куда активнее, некоторые важные европейские члены НАТО прячутся за спиной альянса, от которого они раньше воротили нос. При этом пользуются они блоком как укрытием, чтобы не принимать на себя серьёзные обязательства перед Киевом — что вполне может разозлить Москву.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, который мечтает о стратегической автономии ЕС, предпочитает разговоры действиям; канцлер Германии Олаф Шольц стал символом нерешительности и медлительности, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — такое ощущение, что играет за другую команду. Циничные попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана саботировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО также подрывают единый европейский фронт.

По мнению газеты, безобидному генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу будет крайне непросто залатать эти трещины. Польша и другие «прифронтовые» государства настаивают на более жёсткой политике, выступая за размещение на их территории дополнительных войск и тяжёлого вооружения. Чиновники же НАТО лишь обещают принять «решительные и исторические» решения.

Что касается Украины, то Киев практически отказался от надежды на вступление в блок и перестал призывать к прямому военному вмешательству. В частности, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он благодарен Западу за слова поддержки, однако не ожидает, что саммит в Мадриде приведёт к тому, что альянс предпримет конкретные действия по обеспечению «безопасности на Чёрном море».

Как отмечает The Guardian, данное замечание касается в первую очередь неспособности США и Европы помешать российской блокаде украинских портов, которая ведёт к нехватке продовольствия по всему миру.

Этот вопрос, продолжает издание, — это одна из тех сфер, где НАТО может и должно оказывать большее давление на Россию, чтобы убедить Путина остановить конфликт.

«Почему же НАТО не предпримет более серьёзных шагов? Если сложить все доводы и отговорки, оправдывающие пассивность и бездействие, то вырисовывается картина альянса, который значительно менее сплочён, силён и организован, чем хотелось бы думать его почитателям», — отмечает The Guardian.

Изначально кампания по поддержке Украины, пусть и опосредованной, оживила НАТО и акции блока пошли в гору, оттолкнувшись от дна, достигнутого после прошлогоднего фиаско в Афганистане.

Однако если конфликт на Украине затянется, если стороны зайдут в дипломатический тупик и если угроза возникновения более масштабного конфликта станет более значительной, все слабости НАТО всплывут на поверхность и станут представлять опасность тем, кто прячется за его стенами. «Его постсоветский блеф наконец выведут на чистую воду», — полагает газета.

Было бы странным ожидать от такой крупной организации полного политического единодушия. Однако тот факт, что каждый член блока имеет в нём одинаковое по весу право голоса, когда с военной точки зрения они совершенно непохожи, мешает быстрому принятию решений. В результате любая серьёзная провокация со стороны России с использованием оружия массового поражения, скорее всего, вызовет целый хор противоречащих друг другу голосов внутри НАТО — и Путин наверняка это понимает.

При этом НАТО чрезмерно зависит от США, без согласия которых нельзя ничего сделать и за чьей спиной скрываются различные отстающие игроки, которые отказываются платить за себя.

В организационном и военном плане НАТО есть повсюду. У организации есть три штаба — в Италии, Нидерландах и США. Однако его командующий находится в Бельгии. Кроме того, в рамках НАТО отсутствует взаимодействие между вооружениями разных стран, как и совместные учения, централизованные закупки оружия и обмен разведданными.

Более того, НАТО разрывается между Россией и вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, которые во многом исходят от настроенного на экспансию Китая.

Предполагается, что вскоре блок опубликует свою «стратегическую концепцию» о том, чем он собирается заниматься в этих условиях, борясь при этом с транснациональным терроризмом, глобальным потеплением и наступлением авторитаризма. Задача эта непроста.

Если НАТО хочет преуспеть на всех этих многочисленных фронтах, то ему следует оглянуться в прошлое, признать свои ошибки и принять на себя определённую ответственность за нынешний кризис: ведь именно его неспособность сдержать Путина и принять в свои ряды Украину проторили дорогу к нынешнему кризису, подчёркивает издание.

«После распада Советского Союза в 1991 году НАТО проворонило мяч. Как и футбольные фанаты, которые выбегают на поле перед финальным свистком, блок думал, что всё уже решено! Но как не было ничего решено тогда, ничего не решено и сейчас. Прямо сейчас Путин наносит по щиту удар за ударом, испытывая Запад. Если НАТО, не склонное рисковать, не изменит свой подход, вскоре, возможно, ему будет не за чем прятаться. Ждёт ли НАТО новая неудача?» — задаётся вопросом The Guardian.