«Абсолютно открытая угроза» — Welt о предостережении Путина по поводу поставок Киеву ракет дальнего действия

Российский президент Владимир Путин пригрозил США и НАТО, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Москва нанесёт удары по целям, которые до этого не атаковала, сообщает Welt. По-видимому, он опасается, что с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS будут нанесены удары по российским городам, предполагает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. Именно поэтому и озвучил такую «абсолютно открытую угрозу».

Мы на прямой связи с Кристофом Ваннером из Москвы. Кристоф, люди по-разному высказываются по поводу продвижения российских солдат, но складывается впечатление, что кремлёвские войска добиваются больших успехов, чем раньше. Какой стратегии, по твоему мнению, придерживаются русские?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Позволь мне начать с сообщения, которое мы только что получили. Владимир Путин сделал заявление, пригрозив США и НАТО. Он сказал, что если американцы поставят Украине ракеты дальнего действия, то Россия нанесёт удары по тем целям, которые до этого не атаковала.

Как я понимаю, речь идёт о поставке реактивных систем залпового огня, которые называются HIMARS. Их можно оснастить ракетами с дальностью поражения 80 или 300 километров. С их помощью могут быть нанесены удары по большим российским городам, например Курску, Брянску или Белгороду. Именно этого, по-видимому, и опасается Путин. И поэтому высказал это чёткое предостережение.

Несколько дней назад об этом же говорил его близкий друг и бывший президент Медведев. Сейчас он занимает пост заместителя председателя Совета безопасности. Он заявил, что мы ответим, причём не только Киеву. Дальше объяснять не нужно. Так что вот такие сейчас звучат абсолютно открытые угрозы со стороны России. Сначала от Медведева, а теперь его начальника, российского президента Владимира Путина.

Дата выхода в эфир 05 июня 2022 года.