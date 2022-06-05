NEOPresse: санкции не помеха — Россия получает сверхдоходы от продаж нефти и газа
Пока Европейский союз подготавливает энергетическое эмбарго против России, в Москве подсчитывают сверхдоходы от продажи нефти и газа, сообщает NEOPresse. В российском министерстве экономике заявили, что в этом году дополнительная прибыль составит около 1 трлн рублей.
Ссылки по теме
-
Das Erste: Венгрия снова разрушает санкционную сплочённость ЕС против России
-
Das Erste: после венгерской блокады ЕС всё-таки принял шестой пакет санкций против России
-
Польский журналист: неясно, что останется от Украины к началу действия нефтяного эмбарго
-
Le Figaro: «игра в музыкальные стулья» — эксперт объяснил, как изменится нефтяной рынок после европейского запрета на поставки из России