Le Figaro: «игра в музыкальные стулья» — эксперт объяснил, как изменится нефтяной рынок после европейского запрета на поставки из России

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти будет иметь серьёзные последствия как для России, так и для самой Европы, предупреждает в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек. По словам специалиста, Россия отныне будет продавать нефть странам Азии, а Европа закупать высвободившиеся объёмы чёрного золота на Ближнем Востоке, из-за чего мировой рынок нефти станет похож на игру «Музыкальные стулья». Что касается планов Европы по отказу от российского газа, выполнить их будет непросто без серьёзных инвестиций и открытия новых месторождений, отмечает собеседник газеты.

Европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю, скорее всего, не поможет урегулированию ситуации с ростом цен на топливо в Европе, отмечает в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек. Что касается России, она, по мнению специалиста, будет продавать меньше нефти Европе, но сможет попытаться продать её в Китай и особенно в Индию, которая в последнее время значительно увеличила импорт российской нефти и имеет прочные отношения с Москвой. После европейского эмбарго Россия продолжит экспортировать нефть, но её производство, несомненно, сократится, а экспорт будет осуществляться со скидками, делает вывод собеседник газеты.

В целом мировой рынок нефти может превратиться в игру «Музыкальные стулья»: Россия будет отправлять нефть в Китай, Индию и другие страны, но поскольку эти страны больше не будут покупать нефть на Ближнем Востоке, ЕС сможет получить значительные объёмы чёрного золота из этого региона. Однако доставка нефти с Ближнего Востока будет значительно дороже, чем при поставках из России или Одессы, предупреждает эксперт.

Тот факт, что эмбарго не распространяется на весь импорт, не сильно меняет ситуацию. При этом нет уверенности, что запрет на поставки приведёт к существенному повышению цен на нефть в мире, считает эксперт. Во-первых, в связи с пандемией и глобальным экономическим спадом мировой спрос на нефть будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось ранее.

Во-вторых, объёмы добычи российской нефти снизятся не слишком сильно. В-третьих, несмотря на то что ОПЕК сейчас тесно связана с Россией и не хочет причинять ей вред, она всё же выводит на рынок чуть больше нефти. Всё это в сочетании с увеличением производства в Бразилии и США должно позволить избежать дефицита и напряжённости в поставках, ограничив тем самым рост цен на сырую нефть, полагает специалист.

Что касается российского газа, то добиться заявленной европейцами цели — сокращения импорта из России до 50 млрд м3 — будет непросто, предупреждает Фавеннек. Немцы уже обратились с просьбой о поставках к Катару, но не смогли договориться о ценах. Кроме того, благодаря мерам, принимаемым во многих странах для борьбы с изменением климата, инвестиции в нефть и газ сдерживаются. В земле достаточно нефти и газа, но сегодня для его производства нужны инвестиции, поясняет эксперт. А план Еврокомиссии по полному прекращению импорта российского газа к концу десятилетия можно будет реализовать только при условии разработки месторождений в Африке и, вероятно, снятия эмбарго в отношении Ирана, который имеет огромные запасы голубого топлива, считает специалист.