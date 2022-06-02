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Insider: за счёт компромисса внутри ЕС Россия получит миллиарды на экспорте нефти даже с новыми санкциями

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Компромиссное решение Евросоюза по нефтяным санкциям, в рамках которого для трёх стран были сделаны исключения, позволит России продолжать получать миллиарды долларов от продажи нефти в Европу, пишет Insider. Хотя Брюссель запретил основную часть импорта, этот запрет распространяется только на поставки по морю. В то время как Венгрия, Чехия и Словакия, не имеющие выхода к морю, смогут по-прежнему получать российскую нефть по трубопроводам, поясняется в статье.
Insider: за счёт компромисса внутри ЕС Россия получит миллиарды на экспорте нефти даже с новыми санкциями
AP

Компромисс, который наконец удалось достичь членам ЕС в отношении новых нефтяных санкций против России, предполагает также сохранение существенных исключений для трёх стран Европы. И это позволяет России продолжать продавать нефть в Европу, получая от этого миллиардные доходы, сообщает Insider.

Членам Евросоюза удалось договориться о запрете большей части импорта нефти из России в рамках новых западных санкций, которые начали ужесточать после начала российской спецоперации на Украине. Это соглашение было достигнуто после нескольких месяцев непростых переговоров, поясняется в статье.

По словам президента Европейского совета, новый запрет немедленно заблокирует более двух третей нефти, до сих пор поступающей из России. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новые меры позволят заблокировать «около 90 процентов импорта нефти из России в ЕС к концу года», пишет Insider. 
 
Однако план также предполагает компромисс, который означает, что такие страны Европы, как Венгрия, Чехия и Словакия, не имеющие собственного выхода к морю, могут продолжить использовать российские энергоресурсы в виде исключения. Власти этих стран подчёркивают, что им необходимо значительно больше времени, чтобы можно было приспособиться и полностью отказаться от российского импорта, пишет Insider.

Новый запрет распространяется только на нефть, которая поступает из России по морю, а не по трубопроводам, поясняется в статье. Для этого в соглашение были внесены дополнительные изменения. При этом никаких конкретных сроков, до которых Венгрия, Чехия и Словакия смогут импортировать российскую нефть посредством трубопроводов, не оговаривается — однако ежегодно они переводят России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, подчёркивает Insider.

Официально было объявлено, что эти исключения были введены, чтобы помочь этим странам со временем приспособиться к отказу от российской нефти. Однако СМИ сообщают, что такое решение было принято под давлением со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который «имеет тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным и «постоянно мешает планированию ЕС», говорится в статье. 

Германия и Польша также до сих пор получают некоторое количество нефти из России по трубопроводу. Однако они договорились, что полностью прекратят закупать российскую нефть к концу года — и это означает, что северный участок крупного трубопровода, идущего из России в Европу, будет отрезан, отмечается в статье.

В целом члены Евросоюза уже потратили миллиарды долларов на закупки российских энергоресурсов с начала этого года, пишет Insider. При этом цены на российскую нефть на мировых рынках выросли после того, как ЕС объявил о новых санкциях, хотя этот запрет ещё должен быть официально одобрен Европейским советом, говорится в статье. 

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источник
Insider Украина Европа
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