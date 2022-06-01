France 2: французов ждёт повышение цен на бензин после введения эмбарго на российскую нефть

Решение Евросоюза отказаться от российской нефти в скором времени приведёт к очередному росту цен на бензин, считают эксперты. Во Франции автомобилисты обеспокоены такой перспективой и планируют отказаться от длительных путешествий на машине, передаёт France 2.

Владимир Зеленский ждал этого соглашения на протяжении многих недель. До конца года страны Евросоюза сократят закупки российской нефти на 90 процентов. Этот шестой пакет антироссийских санкций ударит по покупательской способности. Французы уже готовятся.

ФРАНЦУЗ: Сейчас я заплатил 97 евро.

ЖУРНАЛИСТ: И эта сумма может ещё вырасти?

ФРАНЦУЗ: Может, и меня это совсем не радует. Но на данный момент да, может вырасти, но я думаю, что заплачу дороже, если нужно.

Но здесь объявление о том, что цена бензина на заправках вырастет, вызывает беспокойство.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я езжу на машине ежедневно и вынуждена по крайней мере раз в неделю заправлять полный бак, поэтому, конечно, для меня уже дорого. Если поднимется ещё выше, будет сложно.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Такой рост цен может ударить по всем тем, кто хочет уехать на каникулы, потому что теперь, при виде таких цен на бензин, возможно, они ещё подумают, пускаться ли в долгий путь. Да, несомненно. Даже для ежедневных поездок на работу.

У этого экономиста нет сомнений: цена за литр бензина в ближайшие недели должна вырасти.

СЕЛИН АНТОНЕН, экономист во Французском центре экономической конъюнктуры (OFCE): Цена на баррель может взлететь и достигнуть 130—150 долларов. Тогда цены на заправке могут подняться до 2,2—2,3. Это возможно.

Сегодня утром цена на баррель нефти поднялась до отметки в 124 доллара — самый высокий показатель с начала марта.

Дата выхода в эфир 31 мая 2022 года.