«Хвалёное единство Европы пошатнулось» — Die Welt о последствиях отказа от нефтяного эмбарго против России

На пути к введению эмбарго на российскую нефть у Европы возникла «серьёзная техническая проблема» по имени Виктор Орбан, пишет Die Welt. Венгерский президент не готов поддержать новые штрафные меры, пока не будут выполнены его требования. И шансов договориться с ним мало, считает автор статьи Саша Ленартц, так что альтернативой может стать исключение запрета на поставки чёрного золота из шестого пакета санкций, но в Кремле такой шаг получит однозначную интерпретацию: «хвалёное единство Европы уже опять пошатнулось».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель остаётся, пожалуй, единственным оптимистом в ЕС, пишет Die Welt. В отличие от других политиков он все ещё надеется, что с Венгрией получится договориться о введение против России шестого пакета санкций, включающего в себя и эмбарго на нефть. Глава Еврокомиссии напротив демонстрирует сдержанность. Она не хочет пробудить никаких «ложных ожиданий», что на предстоящем заседании Европейского совета действительно получится решить это вопрос, ведь есть ряд «серьёзных технических проблем».

И самая большая «техническая проблема» — это венгерский президент Виктор Орбан, констатирует автор статьи Саша Ленартц. Он не готов поддержать новые штрафные меры, пока не будет выполнен ряд требований. Речь идёт о выплате Будапешту €800 млн и предоставлении четырёхлетнего срока для снижения зависимости от российской нефти, что на два года больше, чем Еврокомиссия готова предоставить. К слову, недавно венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто ужесточил требования. По его подсчётам, полный отказ от российской нефти обойдётся в сумму от €15 до €18 млрд.

На данный момент Венгрия получает 65% своего чёрного золота по нефтепроводу «Дружба», объясняет немецкий журналист. Ещё сильнее страна зависит от российского голубого топлива, а именно на 85%. К тому же с помощью российского государственного концерна «Росатом» и московских кредитов Будапешт развивает у себя ядерную энергетику. Схожая зависимость есть у Чехии, Словакии и Болгарии, но в отличие от них Орбан не собирается пересматривать свои близкие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным из-за боевых действий на Украине.

Наверное, оптимизм Мишеля в том, что на предстоящей встрече в Брюсселе всё же получится продемонстрировать российскому президенту единство ЕС, основывается на возможности заключения компромисса, на который сейчас ведётся работа, предполагает автор. Он предусматривает, что эмбарго будет распространяться только на нефть, поставляемую по водным маршрутам, а не трубопроводам. «Так как 80% российской нефти транспортируется по морским путям, этот шестой пакет санкций более-менее позволит сохранить лицо», считают эксперты.

Но это при условии, что Венгрия, а также Греция и Кипр, которые с их флотом танкеров сильнее всего пострадают от такого запрета, согласятся. Альтернативой же может стать пакет штрафных мер без эмбарго на нефть. «Но в Москве это бесспорно воспримут как сигнал, что хвалёное новое единство Европы уже опять пошатнулось», предостерегает Ленартц.