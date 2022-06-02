Das Erste: немецким компаниям приходится обходиться без России, но все только о ней и говорят

В этом году на промышленной выставке в Ганновере не представлено ни одной российской компании — однако Россия всё равно остаётся у всех на устах, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste. Из-за украинского кризиса и санкций многие фирмы в Германии столкнулись с проблемами: раньше они снабжали Россию, а теперь вынуждены искать новые рынки сбыта — и надеяться, что когда-нибудь в будущем прежние связи можно будет восстановить.

На этот раз всё было не так, как в 2013 году, когда небо в отношениях между Россией и Германией было безоблачным, а посещение Владимиром Путиным ганноверской ярмарки вызывало повсюду радостную эйфорию. Только что российский президент велел провести у себя на родине обыски политических фондов, в том числе немецких, потому что Россия подозревает, что они являются иностранными агентами. Однако большинство в политике и бизнесе проглотили гнев. Если мы будем продолжать вовлекать Путина в наши дела, он изменится, такого они придерживались мнения — явно неверного. В этом году на ганноверской ярмарке нет ни одной российской фирмы — и всё же Россия присутствует повсеместно. Репортаж Хильке Янссен.

Он движется только потому, что внутри у него — ноу-хау из Украины: инженеры из Киева участвовали в разработке этого логистического робота. Это автономный доставщик пакетов. В украинском подразделении сейчас больше не работает никто. Такие машиностроительные компании, как SEW, из-за этого столкнулись с нехваткой важных промышленных технологий, а цепочки поставок парализованы уже на протяжении месяцев.

ЙОХАН ЗОДЕР, руководитель SEW-Eurodrive: Если рассматривать ситуацию с точки зрения инноваций — блоки электроники или тягловые элементы очень, очень трудно получить, и сейчас это мешает нам, замедляет наши инновационные скорости в Германии — и это отчасти сдерживает наш рост как предприятия.

Производитель сенсорного оборудования Pepperl und Fuchs тоже столкнулся с проблемами: компания годами поставляла в Россию технику, связанную с обеспечением безопасности, — детали, которые препятствуют возникновению пожаров в нефтяных и газовых установках.

ГУНТЕР КЕГЕЛЬ, генеральный директор Pepperl und Fuchs: Это как раз крупные нефтяные и газовые проекты, которые мы с начала боевых действий по собственному решению перестали снабжать. Кроме того, пакеты санкций серьёзно ударили по олигархам и компаниям этих олигархов, поэтому обеспечение этих отраслей для нас исключено и в будущем.

Почти все представленные здесь компании ощущают последствия военных действий на Украине, однако большинство не хотят говорить об этом открыто. Многие приостановили свой бизнес в России, но необязательно навсегда.

ТИЛО БРОДТМАНН, глава Ассоциации немецких машиностроителей: Конечно, если перевести время на 10, 20 или 30 лет вперёд, мы не знаем, что там будет, но, конечно же, существует вероятность, что общественный и политический порядок в России по-настоящему изменится. Так что вполне может статься, что в долгосрочной, действительно многолетней перспективе мы однажды сможем снова наладить связи, потому что всё нормализуется, но на данный момент всё, разумеется, обстоит очень плохо.

На протяжении десятилетий в промышленности действовал девиз «Преобразования через торговлю» — то есть идея, что Германия может экспортировать не только продукцию, но и демократию и свободу. А сегодня?

ГУНТЕР КЕГЕЛЬ, генеральный директор Pepperl und Fuchs: Я открыто признаю, что я тоже был твёрдо убеждён в том, что если мы будем достаточно интенсивно вести торговлю, то когда-нибудь сможем заодно транспортировать часть или даже все наши ценности. Это не сработало.

Здесь, на ярмарке, чувствуется: моральное давление на бизнес так велико, как не было уже давно. Германии нужна сильная всемирная торговля, но украинский кризис показывает: промышленности необходимо снова перестраиваться.

Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года.