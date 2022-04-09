Das Erste: без газа из России у Германии не будет стекла — промышленность встанет

В случае полного прекращения импорта газа из России в обозримом будущем энергоёмким предприятиям придётся опасаться не только за свою продукцию, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Для стекольной промышленности остановка производства означает серьёзное повреждение оборудования. Кроме того, нехватка энергии приведёт к нарушению цепочки поставок — и последствия ощутит на себе вся Европа.

В плавильном котле сырьё нагревается до 1600 °С, и эта температура должна поддерживаться круглосуточно, чтобы сырое стекло не затвердело, а оборудование не было повреждено, отмечает немецкий телеканал Das Erste. «Обычно процесс плавки останавливается только один раз для восстановления печи», — поясняет Торстен Шрётер, управляющий директор компании Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) в городе Черниц.

Ежегодно здесь производится около 10 млн м2 специального стекла для солнечных электростанций и теплиц. На это уходит большое количество энергии, которая до сих пор обеспечивалась за счёт российского природного газа. Так происходило на протяжении 15 лет, и альтернатив сейчас нет, подчеркнул управляющий директор. Завод нельзя просто перевести на уголь или нефть. Это невозможно технически. В долгосрочной перспективе планируется перейти на водород, однако инфраструктура для этого пока отсутствует.

Как сообщает немецкий телеканал, стекольному заводу приходится бороться с резко возросшими ценами на энергоносители не только с начала украинского кризиса. По словам Шрётера, с осени прошлого года цены выросли в три раза. Если сейчас поставки российского газа полностью прекратятся, его компания серьёзно пострадает, предупреждает управляющий директор GMB.

«Мы являемся единственным производителем структурированного солнечного стекла в Европе, от нас зависит вся солнечная индустрия. Прекращение деятельности нашей компании также будет означать конец европейского производства модулей на очень долгий период времени», — утверждает Шрётер.

Недавно международное сообщество ещё больше ужесточило санкции против России. Страны ЕС ввели запрет на импорт, в частности, российского каменного угля. Уже обсуждаемое эмбарго на поставки нефти и природного газа также становится всё более вероятным. В среду председатель Совета ЕС Шарль Мишель заявил в Европарламенте, что меры в отношении нефти и даже газа из России также рано или поздно станут необходимыми.

Как сообщает Das Erste, стекольная промышленность следит за ситуацией с растущим беспокойством. Например, в заявлении Федеральной ассоциации производителей стекла Германии (BV Glas) сказано, что полное прекращение поставок природного газа для стекольной промышленности невозможно. Это привело бы не только к потере производства, но и к необратимому повреждению оборудования, на восстановление которого потребуются месяцы или годы.

По данным BV Glas, ущерб может привести к дефициту поставок стекла и поставить под угрозу цепочки поставок во многих других секторах, таких как пищевая промышленность, производство напитков, фармацевтика, автомобильная и строительная промышленность.

Поэтому Федеральная ассоциация призывает как можно скорее «начать диалог для выработки совместных сценариев решения надвигающихся проблем с поставками». Ассоциация немецких промышленных и торговых палат (DIHK) также призывает к принятию конкретных чрезвычайных мер по поддержке пострадавших компаний. Её управляющий директор Мартин Ванслебен недавно заявил: «Вряд ли сейчас можно делать конкретные прогнозы по экономическому развитию». При этом он сослался на недавний опрос DIHK, согласно которому почти 80% предприятий пострадали от последствий происходящего на Украине, а каждая десятая компания сообщила о значительном ухудшении финансового положения, включая риск неплатёжеспособности.

На данный момент заметного роста числа заявлений о несостоятельности не наблюдается, говорит председатель Профессиональной ассоциации администраторов и управляющих по делам о несостоятельности в Германии (VID) Кристоф Ниринг. Однако вопрос в том, как долго продлится нынешняя ситуация, говорит Ниринг. По его словам, растущая нервозность особенно заметна среди представителей энергоёмких предприятий.

Чем дольше продлятся военные действия на Украине, тем сильнее будет влияние на экономику Германии. «Приведёт ли это также к увеличению числа банкротств, зависит, по сути, от того, готово ли государство предоставить дальнейшую помощь», — отмечает председатель VID.

В краткосрочной перспективе Торстен Шрётер из бранденбургской компании по производству стекла рассчитывает на послабления и помощь со стороны правительства в связи с высокими ценами на энергию. Кроме того, независимо от нынешних экономических трудностей, он надеется, что военные действия на Украине скоро закончатся, сообщает немецкий телеканал Das Erste.