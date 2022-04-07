La Tribune: эксперты подсчитали, во что обойдётся Европе эмбарго на российские энергоресурсы

Эксперты Совета по экономическому анализу оценили последствия полного отказа от российских энергоресурсов для Европы и сочли их умеренными, сообщает La Tribune. При этом, если для Франции речь идёт об убытках на несколько миллиардов евро, то потери Германии могут составить до сотни миллиардов, подчёркивают специалисты.

Вслед за Соединёнными Штатами и Канадой спикер Европейского парламента Роберта Мецола в понедельник призвала лидеров 27 стран EC ввести «обязательное эмбарго» на импорт российской энергии, напоминает La Tribune. Это заявление было сделано в период, когда лидеры 27 стран в срочном порядке обсуждают новые санкции против Москвы. Тем временем Совет по экономическому анализу (CAE) обнародовал довольно информативную заметку о макроэкономическом влиянии эмбарго на российский импорт для Европы, пишет газета.

Похоже, что общее воздействие будет «умеренным», полагают эксперты. Очевидно, что нехватка российского газа, нефти или угля будет иметь разные последствия в зависимости от степени зависимости страны от российских поставок. По оценкам экономистов, влияние отказа от российских энергоресурсов на Францию будет относительно незначительным — оно может обойтись стране в сумму, эквивалентную 0,15%—0,3% валового национального дохода, то есть в €3,6 млрд— €7,2 млрд.

С другой стороны, Германия, экономическая модель которой в значительной степени зависит от энергоёмкого производства, может в большей степени пострадать от такого эмбарго. Её убытки могут составить от 0,3% до 3% ВНД, то есть от €11 млрд до €110 млрд.

Наконец, некоторые государства могут в полной мере пострадать от последствий такого сокращения. В частности, это Болгария, Финляндия, Литва, Чешская Республика или Словакия. По расчётам совета по экономическому анализу, в этих странах потери ВНД могут составлять от 1% до 5%.

Это относительно умеренное воздействие на европейскую экономику можно объяснить способностью государств и компаний пережить такой шок. Два долгих года пандемии показали, что многие экономики смогли прийти в норму, несмотря на «головокружительное» падение активности во многих странах, поясняет издание. Аналитический центр, возглавляемый экономистом Филиппом Мартином, считает, что компании и страны в краткосрочной перспективе могут найти альтернативные источники энергии и временные или постоянные замены энергоносителей.

Однако возможности замещения могут быть ограничены, предупреждает газета. Так, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты недавно продемонстрировали своё нежелание увеличивать запасы нефти. Добыча из сланцевых месторождений в США в настоящее время сдерживается «узкими местами» в цепочках поставок и нехваткой рабочей силы. Наконец, для более масштабных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу требуются специальные терминалы, которые часто отсутствуют в портах Старого Света.

Кроме того, перспектива расширения конфликта может изменить ситуацию. Действительно, для достижения большей энергетической независимости Европы потребуются значительные инвестиции в более устойчивые источники энергии. Однако Франция является единственной страной в Европейском союзе, которая не смогла выполнить свои цели в области использования возобновляемых источников энергии, напоминает издание.

Повышение пошлин на российский импорт энергоносителей, к примеру, на 40%, было бы «более эффективным, чем строгое эмбарго», говорится в исследовании. Это приведёт к «резкому сокращению импорта» примерно на 80%, одновременно значительно сократив экономические потери наиболее зависимых от России стран.

В то же время экономисты выступают за проведение фискальной и денежно-кредитной политики, ориентированной на те сектора и домохозяйства, которые больше всего страдают от роста цен на газ, который может повлечь за собой эмбарго или повышение таможенных пошлин.

На данном этапе всё ещё трудно оценить все макроэкономические последствия конфликта на Украине, отмечает газета. Большинство институтов прогнозирования пересмотрели свои показатели роста на 2022 год в сторону понижения. После мощного восстановления в 2021 году экономика Франции сейчас страдает от роста цен на энергоносители. Введение эмбарго на российские энероносители в масштабах всей еврозоны неизбежно повлияет на стоимость энергоресурсов, следовательно, на краткосрочный рост, прогнозирует газета. Такая перспектива может усложнить задачу европейских дипломатов по достижению соглашения о санкциях, заключает La Tribune.