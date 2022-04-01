Al Jazeera: решение России продавать сырьё за рубли ощутимо повлияет на западные рынки

Россия ежегодно экспортирует колоссальные объёмы нефти и газа в несколько десятков стран мира. Поэтому неожиданное решение Кремля перевести все расчёты за поставки российских энергоресурсов в рубли вызовет сильное потрясение на рынке и ощутимо повлияет на экономику западных стран, отмечает Al Jazeera. Действия Москвы могут стать примером и для других экспортёров, чтобы переводить оплату в свои национальные валюты, прогнозируют эксперты.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что его страна больше не будет принимать оплату за экспорт газа и нефти в те страны, которые он назвал «недружественными», в иностранной валюте, вызвало бурю откликов на внешнеполитической и внутриполитической арене, сообщает Al Jazeera. Эксперты считают, что решение перевести всю оплату за экспорт энергоресурсов с долларов на рубли было принято на фоне жёстких западных санкций, введённых против Москвы, включая заморозку её финансово-валютных резервов за рубежом, отмечается в статье.



Такая мера российскх властей чётко продемонстрировала, что Москва перешла к тактике «встречного давления», в частности на европейские страны, чтобы смягчить воздействие западных санкций на свою экономику. И в то же время оно призвано помочь укрепить российский рубль, курс которого также начал падать из-за негативного влияния новых ограничений, поясняется в статье.



При этом в число «недружественных» стран вошли те, кто участвовал во введении максимально жёстких санкций против России: США, Япония и ряд европейских государств. Путин заявил, что они должны перевести до 31 марта все расчёты за получаемый российский газ в рубли. Однако позже Кремль согласился предоставить им отсрочку, пояснив на этой неделе, что процесс полного перехода на рублёвые расчёты займёт ещё некоторое время, сообщает Al Jazeera.



По мнению аналитиков, Москва не упустила шанса использовать «историческую возможность» для укрепления своих позиций. Как подчеркнул в интервью Al Jazeera экономист и эксперт по нефтегазовой отрасли Виктор Лашун, Москва прекрасно осознаёт всю слабость западных стран в энергетической сфере и ту панику, которую может вызвать там серьёзный экономический спад.



Запад вряд ли будет в состоянии стойко перенести все возможные негативные последствия, и это будет подталкивать западных политиков к возобновлению переговоров с Москвой, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, заявил эксперт. Он пояснил, что Россия воспользовалась этой «исторической возможностью», чтобы её национальная экономика перестала быть привязанной к доллару.



В краткосрочной перспективе это решение также должно привести к увеличению спроса на российскую валюту, потому что у покупателей российского газа сейчас не будет другого выхода. Соответственно, это также в некоторой мере будет способствовать росту стоимости рубля, что уже наблюдалось сразу после того, как Кремль объявил о новых мерах, сообщает Al Jazeera. Хотя пока маловероятно, что рубль полностью отыграет падение и вернётся к уровню начала февраля.



Что касается долгосрочной перспективы, здесь будут влиять несколько факторов, полагает эксперт. С одной стороны, покупатели, недовольные изменением условий контрактов со стороны России, могут начать более активно искать альтернативных поставщиков. Но то же время этот прецедент может побудить и других стран-экспортёров последовать примеру России и начать договариваться об оплате за поставляемые ими энергоресурсы в своих национальных валютах, говорится в статье.



Аналогичного мнения о том, что решение Москвы перейти на рублёвую оплату поставок в «недружественные страны» стало неожиданностью для Запада, придерживается и Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований. Он пояснил в интервью Al Jazeera, что подобная идея уже обсуждалась и раньше. Однако её было невозможно реализовать, не ухудшив отношений с западными партнёрами и не вызвав сильного потрясения на рынке энергоносителей, что и так уже произошло к настоящему моменту, отметил эксперт.



Скорее всего, такое решение Кремля поставит западные страны в очень сложную ситуацию, поскольку теперь им потребуются огромные суммы в рублях для оплаты поставляемых из России энергоресурсов. А это означает, что Западу придётся обратиться за помощью к российскому Центробанку, против которого совсем недавно были введены новые санкции. И вполне возможно, что вскоре назреет вопрос о сокращении этих ограничительных мер до минимума, полагает Заверский.



Следует напомнить, что Россия ежегодно экспортирует колоссальные объёмы нефти и природного газа в большое количество стран мира и получаемые благодаря этому доходы составляют значительную часть общего бюджета страны, говорится в статье. Кроме того, стратегические отрасли экономики во многих из этих стран, в том числе и западных, тесно связаны с российским экспортом, подчёркивает Al Jazeera.



По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году Россия экспортировала в 36 зарубежных стран почти 230 млн тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд. Для сравнения, в 2020 году было экспортировано в 39 стран около 238,6 млн тонн российской нефти, то есть на 3,7% больше — однако стоимость этого экспорта на тот момент составляла всего $72,4 млрд, примерно на 34% меньше, отмечается в статье.



По официальной статистике, крупнейшим покупателем российской нефти с 2017 года является Китай. В 2021 году эта страна закупила у Москвы 70,1 млн тонн нефти на сумму $34,9 млрд, что составило около 30,6% всего российского экспорта за прошлый год. Второе место по объёмам закупок заняли Нидерланды (37,4 млн тонн за $17,3 млрд), а на третьем оказалась Германия (19,2 млн тонн за $9,3 млрд).



В первую десятку импортёров российской нефти в 2021 году также вошли такие страны, как Белоруссия (закупила 14,9 млн тонн на общую сумму $6,4 млрд), Южная Корея (было продано 13,5 млн тонн за $6,4 млрд), Польша (11,2 млн тонн за $4,5 млрд), Италия (8,9 млн тонн за $5,4 млрд), США (7,4 млн тонн за $3,7 млрд), Финляндии (6,3 млн тонн за $3 млрд) и Словакия (5,3 млн тонн за $2,5 млрд).



В целом же на страны Евросоюза в прошлом году приходилось около 47% поставок российской нефти — 108,1 млн тонн на общую сумму $50,9 млрд. Для сравнения, в 2012 году общая доля ЕС в экспорте российской нефти составляла 67%, сообщает Al Jazeera.



Что касается природного газа, то, по данным Федеральной таможенной службы, его поставки из России по трубопроводам в 2021 году составили 203,5 млрд кубометров, на 2% превысив показатели предыдущего, 2020 года. Общая стоимость российского газового экспорта при этом составила $55,5 млрд.



Крупнейшими импортёрами российского газа в прошлом году были Германия, которая закупила 23,7% от всего объёма, а также Турция — 13,2% общего экспорта — и Белоруссия — 9,7%, поясняется в статье. В первую десятку импортёров также вошли Дания (18,4 млрд кубометров), Франция (11,5 млрд), Польша (10,6 млрд), Казахстан (9,3 млрд), Австрия (7,8 млрд), Китай (7,1 млрд) и Нидерланды (6,7 млрд). В целом российский природный газ поставлялся по трубопроводам в 32 страны, сообщает Al Jazeera.



Экспортом сжиженного природного газа из России занимаются компании «Сахалин Энерджи» и «Ямал СПГ». Их доходы от экспорта в 2021 году выросли на 8,5% по сравнению с 2020 годом и достигли $7,32 млрд. При этом крупнейшими покупателями российского СПГ в прошлом году стали Япония (закупила 12,8 млн кубометров на сумму $1,7 млрд), Китай (11,4 млн кубометров за $1,4 млрд) и Франция (10,4 млн кубометров за $893 млн). Кроме того, в первую десятку импортёров вошли Испания, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Тайвань и Португалия, заключает Al Jazeera.