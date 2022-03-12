Daily Sabah: Турция предлагает России торговать в рублях, юанях и золоте

Турецкий бизнес видит в уходе западных конкурентов с российского рынка новые возможности, пишет Daily Sabah. Поэтому глава Торговой палаты Стамбула отмечает, что турецким властям нужно скорее разработать механизмы, которые позволили бы перевести двустороннюю торговлю на альтернативные валюты.

Турция должна в срочном порядке разработать механизм, который позволил бы упростить торговлю с Россией в рублях, учитывая нынешние сложности с валютой. Об этом заявил глава Торговой палаты Стамбула, пишет Daily Sabah. По его словам, работающие с Россией компании видят в уходе из России западных конкурентов новые возможности. Поэтому в торговом обороте, уверяет он, важно ввести возможность использовать рубли.

Этот вопрос, по его словам, поднимался и во время телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным. Турецкий лидер предложил в качестве возможного средства оплаты в двусторонней торговле российский рубль, китайский юань и золото.

К тому же они хотят увеличить конкурентоспособность авиатранспорта для доставки товаров. Чиновник заверил, что Стамбул ведёт диалог с производителями и следит за ситуацией. Он также отметил достоинства экономической модели Турции, которая помогла стабилизировать турецкую лиру, пишет Daily Sabah.