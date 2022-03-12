Daily Sabah: Турция предлагает России торговать в рублях, юанях и золоте

04:29
Украинские специалисты приступили к восстановлению внешнего электроснабжения на ЧАЭС
Украинские специалисты приступили к ремонтным работам на повреждённых линиях электропередач для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС, следует из заявления МАГАТЭ.
04:09
Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
Компания Colgate-Palmolive сообщила о решении приостановить поставки в Россию всех товаров за исключением средств ежедневного использования для здоровья и гигиены.
04:00
Политолог Эрлих заявил, что США санкции против России «создали новую КНДР»
США начали восстанавливать «железный занавес» и новыми антироссийскими санкциями фактически создали новую Северную Корею, заявил американский политолог Клинт Эрлих.
03:42
Глава Instagram Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России
Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.
03:27
В Минэнерго США не зафиксировали признаков выброса радиации на Украине
Министерство энергетики США не зафиксировало признаков выброса радиации на Украине, заявила глава американского ведомства Дженнифер Грэнхолм.
03:10
Украинская армия открыла огонь по дому-интернату для пожилых людей и инвалидов в Горловке
ВСУ открыли огонь по зданию Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
03:00
США ввели санкции против лиц в России по обвинению в содействии ракетной программе КНДР
В Минфине США ввели санкции против двух физлиц и трёх юрлиц в России по обвинению в содействии ракетной программе КНДР.
02:43
Два человека погибли в результате ДТП в Вашингтоне
Две женщины погибли, ещё шесть человек госпитализировали после того, как автомобиль въехал в открытую террасу ресторана в Вашингтоне.
02:32
В США не увидели признаков возможного применения Россией на Украине химоружия
В Вашингтоне не увидели конкретных признаков, указывающих на возможное применение Россией на территории Украины химического оружия, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
02:09
МАГАТЭ: уровень радиации на действующих украинских АЭС в норме
Уровень радиационного фона на четырёх действующих украинских АЭС остаются в норме, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
02:00
Минфин США сделал исключение в запрете о ввозе долларов на территорию России
Введённый ранее запрет на поставки в Россию из США долларовых банкнот не затронет разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, заявили в Минфине Соединённых Штатов.
01:44
Конгрессмен США Исса заявил, что у Зеленского «нет шансов»
Американский конгрессмен Даррелл Исса в эфире Fox Business заявил, что в сложившейся ситуации на Украине власти Киева «быстро развалятся», а у украинского лидера Владимира Зеленского «нет шансов».
01:31
Постпред России при ЕС Чижов рассказал о дискриминации русскоговорящих детей в Европе
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что русскоговорящие дети подвергаются дискриминации в школах и детских садах Европы.
01:10
Госдеп: участие в конфликте на Украине добровольцев с Ближнего Востока будет эскалацией
Участие в конфликте на Украине добровольцев с Ближнего Востока США будут считать эскалацией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
01:01
Захарова опровергла информацию Киева об угрозе на Чернобыльской АЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления Киева об угрозе, которая исходит от Чернобыльской АЭС после её перехода под контроль российских войск.
01:00
«Атлетико» переиграл на своём поле «Кадис» в матче Примеры
«Атлетико» нанёс поражение «Кадису» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
00:43
Минфин США разрешит американцам оказывать гумподдержку ЛНР и ДНР
США позволят своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку для Луганской и Донецкой народных республик в качестве исключения из санкций, следует из заявления Минфина Соединённых Штатов.
00:39
Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча с «Краснодаром»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 21-го чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
00:33
Невролог Задорина-Негода рассказала, почему при стрессе может болеть спина и голова
Заведующая отделением реабилитации, врач-невролог, врач ЛФК, мануальный терапевт Клиники Инновационных Технологий в Куркино Галина Задорина-Негода рассказала, почему при стрессе может болеть спина и голова.
00:29
В Свердловской области ожидается похолодание до -33 °С
В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание.
00:29
Число электронных обращений за получением услуг в соцсфере в Москве выросло в два раза за год
Число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве выросло в два раза за год и достигло 1,6 млн.
00:28
В Адыгее смягчили ряд ограничительных мер по COVID-19
В Адыгее смягчили ряд ограничительных мер, введённых в связи с пандемией.
00:28
В Калининградской области назначен новый министр градостроительной политики
Министром градостроительной политики Калининградской области стала Вера Касьянова. Она возглавила ведомство, созданное при реорганизации Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию региона.
00:28
В Нижегородской области рассказали о планах по реализации мер поддержки туротрасли
В Нижегородской области реализуют федеральные меры поддержки туристической отрасли.
00:28
Врач Соломатина рассказала о полезных крупах
Врач Елена Соломатина рассказала о полезных крупах.
00:27
Минфин США внёс в санкционные списки членов правления ВТБ
Минфин США пополнил санкционный список членами правления ВТБ, следует из заявления американского ведомства.
00:27
В Татарстане предупредили о похолодании до -28 ˚С в ночь на субботу
В Татарстане ожидается похолодание в ночь на субботу, 12 марта.
00:27
Синоптик Варакин спрогнозировал потепление в столичном регионе
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал потепление в столичном регионе.
00:27
В Подмосковье увеличат объёмы посевной всех сельскохозяйственных культур
В Московской области увеличат объёмы посевной всех сельскохозяйственных культур.
00:24
Команда Team Spirit временно переехала в Сербию
Российская киберспортивная команда Team Spirit сообщила, что временно переехала в Сербию.
00:22
В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 311 тысяч квадратных метров жилья с начала года
В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 311 тыс. кв. метров жилья в январе — феврале 2022 года, что превышает на 87% показатель за аналогичный период 2021-го.
00:21
В Ставропольском крае рассказали о планах нарастить объёмы промпроизводства
В Ставропольском крае планируют нарастить объёмы производства в промышленной сфере.
00:19
Юрист Сармин прокомментировал ситуацию с зарубежными сервисами бронирования отелей
Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ЮРИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Николай Сармин прокомментировал ситуацию с зарубежными сервисами бронирования отелей.
00:19
В Российском топливном союзе высказались о розничных ценах на бензин
Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин прокомментировал ситуацию с розничными ценами на бензин.
00:18
В РСТ рассказали о зарубежных направлениях для российских туристов
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о зарубежных направлениях для отечественных туристов.
00:18
Автоэксперт Ларин дал советы по подготовке машины к лету
Автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин дал советы по подготовке машины к лету.
00:12
Госдеп потребовал «смену курса Путина» для ослабления антироссийских санкций
Соединённые Штаты не намерены ослаблять ограничения против России, пока российский президент Владимир Путин «не изменит курс» касательно ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
00:09
РЭО: региональные операторы продолжают бесперебойно предоставлять услугу по вывозу ТКО
Российский экологический оператор (РЭО) ведёт системный мониторинг работы региональных операторов, по данным которого они продолжают бесперебойно предоставлять услугу по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов.
00:09
В Петербурге запустили пилотный проект по экосбору мусора
В Санкт-Петербурге запустили пилотный проект по экосбору мусора.
00:08
В Краснодарском крае разработают план поддержки экономики региона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать план поддержки и развития экономики региона «в новых условиях» до 15 марта.
00:08
Синоптики предупредили о похолодании до -35 ˚С в Челябинской области
Синоптики предупредили о существенном похолодании в Челябинской области в ближайшие дни.
00:06
Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам России
Президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тыс. военнослужащих к российским границам.
00:04
Александрова уступила Халеп во втором круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.
00:04
В Адыгее обсудили развитие регионального АПК
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл встречу с региональными производителями сельскохозяйственных товаров.
00:03
Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату ЖКХ
Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее письмо направлено в Минстрой и Госдуму.
00:02
Три корпуса табачной фабрики в Петербурге признаны памятником регионального значения
Три корпуса табачной фабрики «Лаферм» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга признаны памятником регионального значения.
00:02
Банковский эксперт Кулик рассказал, как потребители могут отстоять свои права
Начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик рассказал, как потребители могут отстоять свои права.
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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки многодетных семей
Ещё более 265 многодетных семей в Московской области получили земельные участки с начала 2022 года.
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В Ставропольском крае зарегистрировали 224 случая коронавируса за сутки
В Ставропольском крае зарегистрировали 224 случая коронавируса за последние сутки.
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В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от COVID-19 для подростков
Вторая партия вакцины от коронавируса в количестве 240 доз для подростков от 12 до 17 лет поступила в Удмуртию.