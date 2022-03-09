TRT: «фашистские практики» — Эрдоган осудил охоту на ведьм против россиян
На фоне украинского кризиса Турция осудила любые дискриминационные действия в отношении граждан России, сообщает турецкий телеканал TRT. «В той же степени, в которой мы не готовы бросать Украину, мы не приемлем схожих с охотой на ведьм действий против русских людей, литературы, студентов или деятелей искусства», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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