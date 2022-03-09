TRT: «фашистские практики» — Эрдоган осудил охоту на ведьм против россиян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал прекратить любые гонения в отношении россиян из-за событий на Украине, сообщает турецкий телеканал TRT. Увольнение российского режиссёра Валерия Гергиева из Мюнхенской филармонии за его поддержку главы Кремля Владимира Путина напомнило Эрдогану «фашистские практики», которые создают «атмосферу ненависти и вражды, а также сеют недовольство».

На фоне украинского кризиса Турция осудила любые дискриминационные действия в отношении граждан России, сообщает турецкий телеканал TRT. «В той же степени, в которой мы не готовы бросать Украину, мы не приемлем схожих с охотой на ведьм действий против русских людей, литературы, студентов или деятелей искусства», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил о том, что Мюнхенская филармония в Германии уволила российского режиссёра Валерия Гергиева за его поддержку главы Кремля Владимира Путина. По его словам, такие «фашистские практики» бросают тень на «законную борьбу» Украины с российским войсками, «создавая атмосферу ненависти и вражды, а также сея недовольство».

Президент Турции подчеркнул, что дискриминация по религиозным убеждениям, национальности или цвету кожи не имеет никакого отношения к человечности или цивилизации. Его страна никогда не поступала так по отношению к тем, кто бежит от войны, подчеркнул он.

В преддверии предстоящей встречи в Анталье министров иностранных дел России, Украины и Турции Эрдоган заявил о том, что Анкара прилагает все возможные дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду, что эти переговоры «откроют путь» к постоянному перемирию, и раскритиковал международные организации, в частности Совет Безопасности ООН, за то, что они не прилагают достаточных усилий для нормализации обстановки в зонах боевых действий.