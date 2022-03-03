ABC News: оружие в руки и давай за Украину — вместо посадки на поезд в Польшу беженца из Конго чуть не отправили на передовую

Темнокожие жители Украины, покидавшие страну в связи с последними событиями, сталкивались с предвзятым отношением из-за своего цвета кожи, подтверждает ABC News. Как выяснил корреспондент канала, африканцев не пускали на поезда, уходящие в западном направлении, а одну группу даже чуть не заставили участвовать в обороне Украины.
И снова здравствуйте! С вами я, Кира Филлипс — и мы очень рады, что вы сегодня следите за ситуацией вместе с нами.
От боевых действий на Украине бегут тысячи людей — и теперь мы стали получать тревожные сообщения о том, что в рамках эвакуации наблюдаются проявления дискриминации по расовому признаку: как подтвердил нам Верховный комиссар ООН по делам беженцев, выявлены случаи дискриминации при приёме беженцев.
В частности, гражданин Конго сообщил нам, что он столкнулся с дискриминацией, когда пытался сесть на поезд, идущий с Украины. Давайте послушаем.
МУЖЧИНА: Нам даже сказали: «Мы вам выдадим оружие, будете за Украину воевать». Я говорю: «Это как? Это нам за Украину воевать? Так мы же не украинцы! Мы же темнокожие! Как это мы будем за Украину воевать?» (Смеётся). Если мы пойдём за Украину воевать, мы же первыми погибнем, мы ведь темнокожие. Нас увидят и скажут: «О, гляди, там чёрные — видать, из НАТО, их надо первыми убить». Как им в голову вообще такое пришло, ну ё-моё? Украина, да уж.
Ничего себе. С подробностями — наш корреспондент Маркус Мур, который выходит с нами на связь с вокзала в Польше. Маркус, в самом разгаре гуманитарный кризис, но люди всё равно умудряются расчеловечивать других — да не просто других, а людей, которые оказались в тяжёлой ситуации.
МАРКУС МУР: Кира, это неприглядная истина, которая в который уже раз всплывает на фоне войны и гуманитарного кризиса, который сейчас разворачивается в Польше, на Украине и в соседних странах. Вы сейчас сами слышали рассказ этого мужчины. Ему 34 года, на Украине он прожил девять лет. Родом он из Конго. По его словам, он покинул Конго в поисках лучшей жизни, убегая от политического кризиса и междоусобиц — и вот, ему пришлось покидать ещё одну страну, и при этом он столкнулся с дискриминацией.
Расскажу чуть подробнее о том, что, по его словам, пришлось перенести ему и другим беженцам, пока они пытались покинуть Украину: он жил в городе Днепр, который располагается к югу от Киева, и в какой-то момент, когда он пытался сесть на поезд, беженцев собралось так много, что охранники заявили, что на поезда в западном направлении будут пускать только женщин и детей; но затем они увидели, что в поезде были белые мужчины, а вот темнокожих людей на него всё равно пускать не стали.
Мужчина испытал сильную досаду и не мог поверить в происходящее. Он рассказал, что зафиксировал бы на видео, как агрессивно вели себя охранники с темнокожими, но не успел — во всём этом хаосе ему просто не пришло в голову начать записывать то, что происходит.
Как вы уже знаете, сообщалось о целом ряде случаев проявления дискриминации на фоне этого массового исхода с Украины, и вся эта ситуация, конечно, моего собеседника очень расстроила. Но Кира — он рассказал мне кое-что поразительное: как знает любой, кто бывал в этом регионе, население здесь — и на Украине, и в регионе в целом — преимущественно белое, — и мой собеседник отметил, что, когда чернокожий человек живёт на Украине, он в итоге начинает ожидать, что с ним будут обращаться определённым образом, поэтому на каком-то уровне его произошедшее не удивило, но, конечно, те вещи, которые им всем пришлось испытать, его расстроили и раздосадовали.
Дата выхода в эфир 02 марта 2022 года.