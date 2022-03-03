ABC News: оружие в руки и давай за Украину — вместо посадки на поезд в Польшу беженца из Конго чуть не отправили на передовую

Темнокожие жители Украины, покидавшие страну в связи с последними событиями, сталкивались с предвзятым отношением из-за своего цвета кожи, подтверждает ABC News. Как выяснил корреспондент канала, африканцев не пускали на поезда, уходящие в западном направлении, а одну группу даже чуть не заставили участвовать в обороне Украины.

И снова здравствуйте! С вами я, Кира Филлипс — и мы очень рады, что вы сегодня следите за ситуацией вместе с нами.

От боевых действий на Украине бегут тысячи людей — и теперь мы стали получать тревожные сообщения о том, что в рамках эвакуации наблюдаются проявления дискриминации по расовому признаку: как подтвердил нам Верховный комиссар ООН по делам беженцев, выявлены случаи дискриминации при приёме беженцев.

В частности, гражданин Конго сообщил нам, что он столкнулся с дискриминацией, когда пытался сесть на поезд, идущий с Украины. Давайте послушаем.

МУЖЧИНА: Нам даже сказали: «Мы вам выдадим оружие, будете за Украину воевать». Я говорю: «Это как? Это нам за Украину воевать? Так мы же не украинцы! Мы же темнокожие! Как это мы будем за Украину воевать?» (Смеётся). Если мы пойдём за Украину воевать, мы же первыми погибнем, мы ведь темнокожие. Нас увидят и скажут: «О, гляди, там чёрные — видать, из НАТО, их надо первыми убить». Как им в голову вообще такое пришло, ну ё-моё? Украина, да уж.