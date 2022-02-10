CNBC: борьба с расизмом выходит на новую высоту — афроамериканцы собираются покорить Эверест

Группа альпинистов из США надеется стать первой полностью темнокожей командой, которой покорится вершина Эвереста, передаёт CNBC. Участники продолжают усиленно тренироваться перед исторической экспедицией и уже смогли собрать на неё более полумиллиона долларов благодаря краудфандингу и спонсорам.

ШЕПАРД СМИТ, ведущий CNBC: Из более чем 7 миллионов альпинистов в США — 7 миллионов в целом — лишь 1 процент составляют афроамериканцы. Такие данные приводит Американский альпийский клуб. Однако теперь группа людей со всех концов страны — и один человек из Кении — пытаются войти в историю.

Мартин Лютер Кинг — младший в своей знаменитой речи заявил, что «был на вершине горы». Теперь эта группа темнокожих альпинистов хочет поднять его метафору на новую высоту — гору Эверест.

ЭДДИ ТЕЙЛОР, участник группы Full Circle Everest: Строго говоря, я увлекаюсь альпинизмом последние десять лет.

Эдди Тейлор — член экспедиции Full Circle Everest. Её участники хотят стать первой в истории командой, состоящей только из темнокожих людей, которой покорится самая высокая в мире гора.

ЭДДИ ТЕЙЛОР: Фил — глава экспедиции — собрал действительно опытную команду. У каждого из участников множество навыков и умений, которые пригодятся на открытых пространствах.

РЕПОРТАЖ: Два скромных человека забрались на высочайшую вершину Гималаев высотой 29 тысяч футов (8839 метров. — ИноТВ).

Первый человек покорил вершину ещё в 1953 году. С тех пор за ним последовало почти 6 тысяч любителей острых ощущений, из них меньше десяти были темнокожими.

РОЗМАРИ СААЛ, участница группы Full Circle Everest: Мы приедем в базовый лагерь — десяток темнокожих людей, которые поддерживают друг друга, чтобы каждый смог приехать, — это круто.

Команда состоит из представителей различных профессий и занятий, включая школьного преподавателя физики, ветерана войны в Ираке и владельца малого бизнеса.

РОЗМАРИ СААЛ: Речь идёт не только о нашей расе, не только о том факте, что я в этой команде представляю женщин, но тем не менее для меня большая честь, что я являюсь представителем молодых женщин смешанной расы в этой команде темнокожих альпинистов, которые пытаются покорить вершину.

Для покорения Эвереста потребовались долгие месяцы подготовки: необходимо развивать выносливость благодаря хайкингу, бегу, силовым упражнениям. Группа даже выехала за пределы страны, чтобы пройти тренировочный курс в Непале.

Попытка покорить вершину — это сложное и небезопасное дело, однако, по словам Эдди, одной из самых трудных проблем стали деньги.

ЭДДИ ТЕЙЛОР: (Стоимость. — ИноТВ) может составить от 40 до 150 тысяч (долларов. — ИноТВ) на человека, и это только оплата компании-организатору. Эта сумма не включает экипировку, страховку, перелёты…

Им удалось собрать более 160 тысяч долларов благодаря кампании на сайте GoFundMe, а затем спонсоры из The North Face, The VF Foundation и других компаний помогли собрать ещё больше средств. По некоторым данным, общая сумма составила более полумиллиона долларов.

В команде заявили, что участникам не терпится достигнуть метафорической и реальной «вершины горы», однако их основной целью является продвижение расового равенства в покорении дикой природы.

ЭДДИ ТЕЙЛОР: Есть несколько идей, которые, как я надеюсь, поймут дети благодаря нашей экспедиции. Первое — что возможно всё, второе — что они могут выбрать цель и достичь её, а третье — что эти открытые пространства предназначены для них.