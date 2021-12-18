Politico: «эта чушь никому не нужна» — губернатор Флориды предложил разрешить родителям подавать в суд на школы за критическую расовую теорию

Губернатор Флориды Рон Десантис предложил новый законопроект, который предоставил бы родителям право судиться со школьными округами, проводящими уроки по критической расовой теории, сообщает Politico. Также Десантис намерен защищать права сотрудников частных компаний, которых подвергают «харассменту», заставляя проходить различные тренинги по политкорректности.

В среду 15 декабря губернатор американской Флориды Рон Десантис сделал решительный шаг в своей кампании против «элит» и чрезмерной озабоченности социальной справедливостью, пишет Politico. Глава штата предложил законопроект, который предоставит родителям право подавать в суд на школьные округа, если те настаивают на включении в учебную программу «критической расовой теории».

Как отмечает издание, республиканец Десантис, прославившийся по всей стране своей неустанной борьбой с ковидными ограничениями, которые вводят федеральные власти, также хочет, чтобы законодательное собрание штата поддержало сотрудников частных компаний, которые подвергаются «харассменту» в виде различных курсов по политкорректности и нюансам в расовом вопросе.

Новая инициатива губернатора получила название Stop WOKE Act («Хватит прогрессивности»). Свои предложения Десантис выдвинул в ходе пресс-конференции в районе Зе-Виллиджис, оплоте республиканцев в центральной части Флориды. Под громкие аплодисменты своих единомышленников политик раскритиковал либеральные города и штаты, а также частные предприятия за их чрезмерно прогрессивную политику.

«Эта чушь никому не нужна! — заявил Десантис. — Это элитистский феномен, который продвигают элиты в бюрократических кругах, университетах и американских корпорациях. Они пытаются затолкать эту чепуху в глотки американцев. Во Флориде вы таким заниматься не будете».

По информации Politico, инициатива губернатора главным образом касается родителей, которые смогут судиться со школьными округами, если в их учебных заведениях проходят уроки по критической расовой теории, утверждающей, что расизм глубоко укоренился в американском обществе, экономике и культуре. При этом истцы также смогут рассчитывать на компенсацию расходов на адвокатов. Издание обращает внимание, что в этой части законопроект похож на вызвавший немало разногласий техасский закон об абортах, согласно которому граждане могут подавать в суд на тех, кто оказывает соответствующие услуги, и получать компенсацию за судебные издержки.

По словам Politico, для Десантиса его инициатива — новый шаг, чтобы привлечь на свою сторону консерваторов в преддверии его потенциального переизбрания в 2022 году, а также возможного участия в президентских выборах в 2024-м. В прошлом губернатор уже выступал с предложениями, противостоящими обязательной вакцинации в школах и компаниях, а также за ужесточение контроля над IT-гигантами и жёсткое подавление протестов против расовой несправедливости.

Критическая расовая теория в этом году стала горячей темой для обсуждения по всей стране и в частности во Флориде, где комитет по вопросам образования ввёл правило, запрещающее школьным учителям рассказывать об этой теме. Как полагают в штате, положения теории «искажают исторические события». Хотя сотрудники большинства государственных школ утверждают, что в их программу критическая расовая теория и не входит, Десантис и некоторые другие флоридские республиканцы и родители настаивают, что определённые учебные заведения всё равно проводят уроки, основанные на ней.

На мероприятии Десантиса представители консервативной организации Moms for Liberty («Мамы за свободу») пожаловались, что «критическая расовая теория замещает американскую историю», и назвали протесты, начавшиеся после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда во время задержания полицией, «расовыми войнами».

Инициатива Десантиса, по сути, предлагает жителям штата самим следить за исполнением правила о запрете преподавания критической расовой теории. По словам губернатора, школьные округа будут бояться адвокатов и того, что они могут раскопать, куда больше, чем любых штрафов от департамента образования. Политик заверил, что его цель — сделать всё возможное, чтобы школьное время шло на нормальное обучение, а не на «идеологическую обработку».

Также губернатор намерен бороться с насаждением критической расовой теории в корпорациях. Как утверждает Десантис, на тренингах в Google сотрудникам рассказывают, что из американцев с самого детства воспитывают расистов. «И чем это не нездоровая рабочая обстановка, если люди подвергаются нападкам только из-за своей расы или если им говорят, что они принадлежат к привилегированным слоям или системе угнетения, когда всё что они делают — приходят на работу и пытаются заработать себе на жизнь?» — обратился политик к своим сторонникам.

Как добавляет Politico, демократы критически отреагировали на инициативу губернатора. На взгляд члена флоридского сената Шеврина Джонса, республиканские утверждения, что критическая расовая теория провоцирует раскол в стране, просто «поразительны», когда «они сами возглавили целое восстание» 6 января.

Один из крупнейших учительских профсоюзов Флориды Florida Education Association тоже негативно отреагировал на законопроект. Организация заявила: «Учителя имеют подготовку и опыт в обучении детей, и их обязанность заключается в том, чтобы помочь своим ученикам внести достойный вклад в общество. Педагоги должны иметь возможность свободно учить честным и полным фактам об исторических событиях, вроде рабства и гражданских прав, а не подвергаться цензуре со стороны политиков».