Insider: Флорида стала первым штатом, штрафующим работодателей за обязательную вакцинацию

Во Флориде вступил в силу закон, согласно которому частные работодатели и больницы должны будут платить штрафы, если будут настаивать на обязательной вакцинации, пишет Insider. Школам также запретили требовать от учеников прививок и ношения масок. Рон Десантис, губернатор штата, который первым ввёл подобный закон, назвал инициативу «самой мощной» по стране.

В четверг 18 ноября губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который заставит местных работодателей и больницы платить штрафы, если они будут настаивать на обязательной вакцинации, сообщает Insider.

Инициатива предусматривает ряд оснований, на которых люди могут отказаться от прививок. Среди них — потенциальные проблемы со здоровьем, религиозные убеждения, текущая или планируемая беременность и перенесённый в прошлом коронавирус.

Согласно новому законопроекту, который вступил в силу сразу же после подписания губернатором, предприятия среднего и крупного бизнеса, проводящие политику обязательной вакцинации, будут штрафоваться на сумму $50 тыс за каждого работника, которого вынудили сделать прививку. Малый бизнес, в котором задействовано менее 100 сотрудников, заплатит меньше — по $10 тыс за каждое нарушение. Частные работодатели теперь обязаны будут оплачивать тестирование на коронавирус и индивидуальные средства защиты для работников, которые предпочли отказаться от прививок.

Также, по информации Insider, инициатива запрещает школам вводить требования по обязательной вакцинации и ношению масок и отправлять на карантин «здоровых учащихся». В случае если учебные заведения будут настаивать на соблюдении запрещённых законопроектом правил, семьи имеют право обратиться в суд.

«Я обещал флоридцам, что мы защитим их рабочие места, и сегодня мы ввели этот закон. Никто не должен лишаться работы из-за слишком жёстких ковидных требований, и на нас лежит ответственность защитить источники дохода жителей Флориды. Я благодарен законодательному собранию штата за то, что оно вместе со мной решило отстаивать свободу», — заявил Десантис в пресс-релизе.

По сообщениям СМИ, во время церемонии подписания нового закона губернатор назвал его «самой мощной законодательной инициативой, которую принимали где-либо в стране». Собравшаяся по случаю мероприятия толпа скандировала «Вперёд, Брэндон» — лозунг, который с недавних пор приобрёл популярность среди республиканцев и имеет значение «К чёрту Байдена», добавляет Insider.

Как напоминает издание, на данный момент инициатива президента Джо Байдена по обязательной вакцинации была приостановлена по решению Федерального апелляционного суда.

Ни Белый дом, ни представители Десантиса на запрос о комментарии по поводу нового флоридского закона на момент публикации статьи не ответили.