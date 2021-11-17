Американский эксперт: коронавирус может остаться с нами на следующие несколько лет и, возможно, даже навсегда

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New York Times: США скрывали убийство десятков гражданских в результате авиаудара в Сирии New York Times
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Marianne: пока Макрон готовил новые стимулы к вакцинации, его жена встречалась с антипрививочниками Marianne
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WSJ: Facebook пытается замолчать информацию о разжигающих ненависть материалах на своих ресурсах в Индии Wall Street Journal
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Французский политолог: Польша нарушает европейские законы, выдворяя беженцев в Белоруссию BFM TV
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Бессмысленное бахвальство — National Interest об ура-патриотических заявлениях Украины в связи с поставками иностранного оружия National Interest
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«Житие Джорджа Флойда» — Daily Wire раскритиковал книгу о «мученике» BLM Daily Wire
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Daily Mail: Ассанжу и его невесте разрешили сыграть свадьбу в тюрьме Daily Mail
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CGTN: «космический субботник» — китайские тайконавты провели показательную уборку мусора на орбите CGTN
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Соколовская: когда увидела Кондратюка со стрижкой Тараса Бульбы, как кипятком обдало
Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, как разозлилась из-за новой причёски фигуриста Марка Кондратюка.
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Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России на фоне профилактических мер
В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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Эпидемиолог Покровский не исключил дальнейшее продление мер профилактики коронавируса
Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский не исключил, что периодическое продление правил профилактики коронавируса может продолжаться ещё долго.
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В Пермском крае подтвердили 696 случаев коронавируса за сутки
В Пермском крае подтвердили 696 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 666 жителей.
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Патрушев обсудил с секретарём совбеза Армении вопросы региональной безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
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Соколовская объяснила желание Ханю исполнить четверной аксель
Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о желании двукратного чемпиона мира Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель.
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Врач Козлова рассказала о возможных причинах головокружения
Врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала о возможных причинах головокружения.
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Группа «Земляне» запустила модель ракеты в честь своего юбилея
Основатели группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселёв 16 ноября в честь 45-летия коллектива запустили на Елагином острове в Санкт-Петербурге действующую модель ракеты и спели песню «Трава у дома».
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В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Тверской области зафиксировали 393 случая коронавируса за сутки, вылечились при этом 542 человека.
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В ЦБ высказались о возможности разворота инфляционных трендов вниз
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, высказался о возможности разворота инфляционных трендов вниз.
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В Татарстане зарегистрировали 273 случая коронавируса за сутки
В Татарстане зарегистрировали 273 случая коронавируса за последние сутки.
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ЕС выделит €700 тысяч для помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии
Еврокомиссия приняла решение выделить €700 тыс. на помощь мигрантам на границе Польши и Белоруссии.
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В Томской области выявили 275 случаев COVID-19 за сутки
В Томской области выявили 275 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 51 жителя региона.
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В Федерации сноуборда России заявили, что Уайлд выступит на этапе Кубка мира
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что сноубордист Виктор Уайлд выступит на этапе Кубка мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
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Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн был госпитализирован в столице. Об этом сообщила его гражданская жена.
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В Ростовской области зафиксировали 645 случаев COVID-19 за сутки
В Ростовской области зафиксировали 645 случаев коронавируса за сутки.
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Кехман снял с репертуара МХАТа спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой
Генеральный директор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.
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В Нижегородской области выявили 778 случаев коронавируса за сутки
В Нижегородской области выявили 778 случаев коронавируса за последние сутки.
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В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Тюменской области зафиксировали 342 случая коронавируса за последние сутки.
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Цзю-младший победил Иноуэ и завоевал второй пояс WBO Asia Pacific в среднем весе
Австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю победил японца Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.
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Монсон: Рой Джонс говорил мне, что их бой с Фёдором Емельяненко вполне возможен
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне российский политик Джефф Монсон высказался о перспективах проведения боя по правилам бокса между легендарным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом — младшим.
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В ЦБ заявили о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, заявил о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки.
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Путин заявил, что излишняя бюрократия мешает обеспечивать людей лекарствами
Излишняя бюрократия в сфере разработки препаратов мешает доводить нужные лекарства до людей. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
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Источник: «Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Бабаяна
Футбольный клуб «Астана» из столицы Казахстана хочет вернуть тренера московского ЦСКА Григория Бабаяна.
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В МИД Эстонии заявили о двух условиях Лукашенко для прекращения миграционного кризиса
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс в эфире ETV заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко в качестве условий для прекращения миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом назвал признание его президентом и отмену санкций.
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Олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд объявил о скором завершении карьеры
Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд признался, что намерен через несколько месяцев завершить спортивную карьеру.
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Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области
Суд принял решение избрать временно исполняющему обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому, обвиняемому во взяточничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
В столице Афганистана Кабуле произошёл взрыв. Об этом сообщает TOLOnews.
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Адвокат заявила, что подозреваемый в развращении ребёнка депутат Самсонов не признаёт вину
Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артём Самсонов, которого заподозрили в развращении ребёнка, не признаёт вину, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
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Мурашко рассказал о ещё двух вакцинах от COVID-19, проходящих доклинические исследования
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические исследования.
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Ушёл из жизни известный баскетбольный тренер Берлин
На 97-м году жизни скончался советский и российский баскетбольный тренер Давид Берлин.
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Источник: экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Химки»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук может возглавить «Химки».
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Патрушев провёл рабочую встречу с госсекретарём Совбеза Белоруссии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с госсекретарём СБ Белоруссии Александром Вольфовичем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.
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Прокуратура обжаловала приговор сбившей трёх детей в Солнцеве Башкировой
Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор Валерии Башкировой, осуждённой на пять лет колонии-поселения за то, что она на автомобиле сбила троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево.
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СК опубликовал видео допроса депутата заксобрания Приморья от КПРФ Самсонова
Следственный комитет опубликовал видео допроса депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артёма Самсонова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в развращении ребёнка.
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Воробьёв заявил о снижении числа больных COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил о снижении числа больных коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на ИВЛ, в Подмосковье.
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Семак оценил работу Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
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В «Фиорентине» опровергли намерение клуба расторгнуть контракт с Кокориным
Спортивный директор итальянской «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что клуб не собирается разрывать соглашение с российским форвардом Александром Кокориным.
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Голикова сообщила о разработке диагностического набора для анализа мутаций в генах
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента по вопросам развития генетических технологий сообщила, что в России разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах.
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В Минцифры сообщили о запуске печати в МФЦ бумажных QR-кодов
Минцифры и Минэкономразвития заявили о начале печати бумажных сертификатов о вакцинации с QR-кодом в МФЦ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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КПРФ изучит ситуацию с подозреваемым в растлении ребёнка депутатом Самсоновым
Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с задержанием депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, которого заподозрили в развращении ребёнка.
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Суд признал законным штраф Twitter на 5 млн рублей
Таганский районный суд Москвы признал законным штраф компании Twitter на 5 млн рублей по двум эпизодам, которые связаны с отказом удалить запрещённый контент.
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Сборная Алжира обвинила соперника в использовании чёрной магии перед матчем отбора ЧМ-2022
Перед началом встречи матча африканского отбора к чемпионату мира — 2022 сборная Алжира по футболу обвинила команду Буркина-Фасо в применении чёрной магии.
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Источник: тесть Кокорина напал на бизнесмена в Подмосковье
Тесть российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов устроил драку в Подмосковье.
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Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице.
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Голикова заявила о продлении программы по генетическим исследованиям до 2030 года
Программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий.
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Лавров заявил о саботаже Минских соглашений Зеленским при попустительстве Берлина и Парижа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.
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В Минэкономики ФРГ заявили, что решение по Nord Stream 2 AG не связано с политикой
Представитель Министерства экономики Германии Сузанне Унград заявила, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора не связано с политикой.
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Дос Аньос вызвал Макгрегора на поединок
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Рафаэль дос Аньос бросил вызов бывшему обладателю титулов в двух дивизионах ирландцу Конору Макгрегору.
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Минэнерго России ожидает роста энергопотребления в текущем отопительном сезоне
Минэнерго прогнозирует увеличение максимума потребления электроэнергии в России в этом отопительном сезоне на 3 ГВт.