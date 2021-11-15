France info: Францию настигла пятая волна COVID-19

За последнюю неделю количество ежедневных выявляемых случаев коронавируса во Франции выросло на 50%, сообщает France info. Это значит, что страна стоит на пороге пятой волны эпидемии, объясняет телеканал. Как сообщается в репортаже, отвечать на ухудшение ситуации правительство намерено побуждением граждан к введению третьей дозы вакцины и использованию средств индивидуальной защиты.

Цифры не радуют. По данным Службы общественного здравоохранения Франции, количество ежедневных выявляемых случаев COVID-19 выросло на 50 процентов всего за неделю. По всей стране всего семь департаментов находятся ниже тревожной черты в 50 случаев на 100 тысяч жителей.

ПАСКАЛЬ КРЕПЕ, эпидемиолог: Эпидемия всё ещё не позади, мы находимся на пороге новой эпидемической волны, связанной с приходом зимнего периода, имеющего свойство способствовать заражениям, а значит и способствовать росту числа выявленных случаев. Таким образом, нам нужно снова вспомнить о привычках, приобретённых ранее.

Столкнувшись с усилением эпидемии, правительство видит решение в использовании средств индивидуальной защиты, введении необязательной дополнительной дозы вакцины для граждан в возрасте 50—64 лет начиная с декабря, а также в обязательном введении третьей дозы для лиц старше 65 лет.

МУЖЧИНА: Мы не можем исключить себя из этого. Значит, так нужно. У нас есть это обязательство, и если мы хотим продолжать жить нормальной жизнью, это единственное решение.

ЖЕНЩИНА: Я сделала две первых прививки. Я должна была получить третью дозу уже два месяца назад. Я тянула резину, и сейчас делаю это, потому что не хочу, чтобы у меня забрали санитарный пропуск. Так что скажу вам честно, я пришла не чтобы защититься от вируса, а по принуждению.

На сегодняшний день правительство не планирует вводить новые санитарные ограничения. Более 87 процентов французов в возрасте старше 12 лет прошли полный цикл вакцинации, однако в связи с ухудшением ситуации принимаются дополнительные меры. Например, в департаменте Нор префектура объявила, что путешественникам, прибывающим из Бельгии, необходимо будет предоставлять отрицательный результат теста на ковид, действующий 24 часа.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.