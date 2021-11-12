Bild: Нидерланды вводят новый карантин на фоне роста заражений

В Нидерландах вводится новый карантин, пишет Bild: ряд источников сообщает, что он продлится три недели. Причиной ввода ограничительных мер стал рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас уровень заражений приближается к рекордным показателям прошлой зимы, сообщает издание.
В минувший четверг в Нидерландах был зафиксирован рекордный уровень заражений коронавирусом: 16 364 случая в день, сообщает Bild. Теперь же в стране вводится новый карантин: об этом объявило голландское правительство. Согласно данным из ряда источников, карантин продлится три недели.
Как пишет издание, в рамках карантина все непродуктовые магазины будут закрываться после 19:00. Кроме того, будет введено ограничение контактов в домах: гражданам нельзя будет принимать более четырёх гостей одновременно. Также активно вводится перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом театры и кинотеатры, судя по всему, останутся открытыми. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.
На данный момент число заражений в Нидерландах приближается к рекордным показателям прошлой зимы, пишет Bild. При этом уже привито 85% взрослого населения страны. Как отмечает издание, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в провинции Лимбург: именно местные больницы забили тревогу и написали открытое письмо Минздраву Нидерландов с призывом ввести ограничительные меры.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.