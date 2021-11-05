France 24: ВОЗ предупреждает о полумиллионе новых смертей в Европе к февралю
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу: по всей Европе растёт число новых случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу: по всей Европе растёт число новых случаев заболевания коронавирусом.
За пять дней беженцы на границе Польши и Белоруссии получили 18,6 т гуманитарной помощи от Минска в виде продуктов питания.
Стал известен состав сборной России на отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, рассказала, использует ли спортивное питание или аптечные препараты.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в Иране.
Девять оппозиционных депутатов парламента Грузии начали голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.
В Польше обсуждают с представителями Латвии и Литвы возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
В товарищеской встрече московский ЦСКА сумел одержать победу над ФК «Уфа».
Защитник «Ростова» Максим Осипенко и полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказал своё мнение по поводу ситуации с либерализмом в стране.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о Луке Модриче.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборе чемпионата мира — 2022.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Президент России Владимир Путин назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Хорватией.
Украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.
Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал попадание в основную сборную России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.
В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) Москвы завершилась церемония прощания со скончавшимся 12 ноября писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным.
Заслуженный артист России, болельщик футбола Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко поделился впечатлениями от серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией.
Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.
Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Российские школьники привезли с Международной олимпиады по физике, проходящей в Узбекистане, четыре золотые медали и одну серебряную.
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о восстановлении сына после травмы.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
В ближайшие годы государственный долг России будет продолжать расти, но рисков для устойчивости бюджета или государственной финансовой системы нет, заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.
Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Три сотрудника скорой помощи из Еврейской автономной области (ЕАО), отозвавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19, заболели коронавирусом.
По состоянию на 14 ноября общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 5 млн.
Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился впечатлениями от работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в первые месяцы в национальной команде.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Экс-полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет видеть у руля «красных дьяволов» Зинедина Зидана.
Порядка 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полиция задержала 22 человека.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сборную Россию по футболу.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о подготовке страны к новой волне распространения COVID-19 зимой.
Заказы по странам Ближнего Востока и Северной Африки занимают почти половину объёма заказов России в сфере военно-технического сотрудничества, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Спортивный журналист Ведран Павичич из Хорватии поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Россией.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
В Москве в течение суток выявили 3734 случая коронавирусной инфекции. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.