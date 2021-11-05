France 24: ВОЗ предупреждает о полумиллионе новых смертей в Европе к февралю

На фоне новой волны пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что при текущих темпах роста заболеваемости в Европе к февралю 2022 года погибнет ещё полмиллиона человек, передаёт France 24. В то время как во многих странах снова вводят ограничительные меры, в Великобритании впервые в мире одобрили препарат для лечения COVID-19, который многие называют «переломным моментом» в борьбе с пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу: по всей Европе растёт число новых случаев заболевания коронавирусом.

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Число больных COVID-19 снова приближается к рекордным показателям. В Европе и Центральной Азии продолжает преимущественно распространяться более заразный вариант «дельта». Мы находимся в очередной критической точке новой волны пандемии. Европа снова оказалась в центре пандемии, как и год назад.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось больше, чем в два раза. Организация предупреждает, что при текущей ситуации к февралю 2022 года в Европе от COVID-19 может умереть ещё 500 тысяч человек.

В Германии — самой густонаселённой стране Евросоюза — за последние сутки число новых случаев заболевания превысило 34 тысячи, что является рекордной цифрой с начала пандемии. Здесь, во Франции, в среду выявили 10 050 новых заболевших COVID-19: впервые с 14 сентября этот показатель превысил 10 тысяч. Всплеск заболеваемости подтолкнул правительство снова ввести масочный режим в школах 39 департаментов.

МАРИ-АНН ЛЁКОК, директор начальной школы Сен-Винсан: Цель — сделать так, чтобы не пришлось отменять занятия.

В Нидерландах также в ответ на рост заболеваемости вводят ограничительные меры, от которых практически отказались. В их число входит использование «паспортов здоровья» в музеях, зоопарках и тренажёрных залах, а также обязательное ношение масок в закрытых общественных местах.

В Великобритании также борются с рекордным всплеском пандемии — в среднем там ежедневно регистрируют 40 тысяч новых случаев. Тем не менее впереди, возможно, замаячил луч надежды. Соединённое Королевство стало первым государством, которое одобрило первые в мире таблетки для лечения COVID-19. Разработанный фармацевтической компанией Merck антивирусный препарат предназначен для взрослого населения старше 18 лет, которое подхватило вирус и находится в зоне риска тяжёлого течения болезни. Некоторые видят в этом лекарстве «переломный момент» (в борьбе с пандемией COVID-19. — ИноТВ).