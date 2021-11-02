CNN: число умерших от COVID-19 в мире достигло 5 млн

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 5 млн человек, сообщает сайт американского телеканала CNN со ссылкой на Университет Джона Хопкинса.

По данным канала, счётчик коронавирусных смертей на сайте университета достиг цифры 5 000 425 в понедельник в 04:50 по североамериканскому восточному времени (11:50 мск). Число зафиксированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом на тот же час составило 246,7 млн.

Этот «мрачный рубеж» мир преодолел спустя почти два года после того, как китайские власти сообщили о первом случае смерти от COVID-19: 11 января 2020 года Пекин заявил о том, что двумя днями ранее в результате дыхательной недостаточности в связи с вызванной коронавирусом пневмонией скончался 61-летний мужчина, заразившийся на рынке морепродуктов города Ухань, напоминает обозреватель CNN. А уже в начале февраля на Филиппинах сообщили о первом человеке, умершем от коронавируса за пределами Китая, — им стал 44-летний гражданин КНР, прилетевший в эту страну из Ухани.

Пандемия разворачивалась в разных странах по-разному, пишет журналист CNN. Сильнее всего от неё пострадали США, которые занимают первое место в мире и по количеству случаев заражения, и по числу погибших: по данным Университета Джона Хопкинса, в Соединённых Штатах было выявлено 46 млн случаев COVID-19, а скончались от болезни более 745 800 американцев — то есть больше, чем погибли во время страшнейшей пандемии гриппа 1918 года. А в настоящий момент худшую фазу пандемии переживает Россия — 28 октября Москва сообщила о новом рекорде по выявленным случаям и смертям (40 096 и 1 159 соответственно).

Вакцины от коронавируса помогли спасти много жизней, однако в плане доступа к ним между богатыми и бедными странами существует огромный разрыв — в мире ввели уже около 7 млрд доз вакцин, но на государства с низкими доходами из этого количества пришлось лишь 3,6%, говорится в материале CNN.

На минувшей неделе об этой проблеме предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус — чиновник заявил, что пандемия продолжается до сих пор прежде всего из-за неравенства в плане доступа к вакцинам и другим медицинским средствам, и отметил, что если бы вакцины распределялись в мире справедливо, то к настоящему моменту все страны мира уже смогли бы достичь установленного ВОЗ целевого показателя — 40% привитых граждан.