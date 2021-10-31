CNBC: горы мусора на улицах, а также нехватка полицейских и пожарных — Нью-Йорк готовится к последствиям обязательной вакцинации

С приближением крайнего срока, к которому все сотрудники муниципальных ведомств Нью-Йорка должны предъявить подтверждение о хотя бы одной прививке от коронавируса, городские власти готовятся к последствиям этой инициативы, передаёт CNBC. Несмотря на угрозу увольнения, отнюдь не все согласились пройти вакцинацию. В результате Нью-Йорк может столкнуться с такими проблемами, как горы мусора на улицах, а также нехватка полицейских, пожарных и медиков.

Закрытые пожарные станции, горы мусора на улицах, меньше машин скорой помощи и полицейских — именно к таким возможным последствиям нынешней обязательной вакцинации готовится Нью-Йорк.



Большинство муниципальных работников должны сегодня до 5 вечера предъявить подтверждение того, что они поставили себе хотя бы одну дозу вакцины. В противном случае они рискуют лишиться работы.



А вот как выглядят показатели по вакцинации среди городских ведомств по состоянию на вчерашний вечер.



Департамент полиции Нью-Йорка — 79 процентов. Департамент пожарной службы — 69 процентов. Департамент здравоохранения продемонстрировал один из худших показателей — всего 67 процентов.



Открытое неповиновение требованию об обязательной вакцинации набирает обороты. Люди реагируют на происходящее, бросая вызов новым правилам как в судах, так и на улицах.



Вчера толпа пожарных собралась на акцию протеста у здания мэрии. В городе Нью-Йорке действует одно из самых жёстких в стране требований по вакцинации. У городских рабочих нет возможности избежать её с помощью тестов. Однако схожее сопротивление обязательной вакцинации также наблюдается и в других городах, в том числе в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Чикаго.



Корреспондент NBC Гейб Гутиеррес находится прямо сейчас в Манхэттене у здания пожарной станции. Он сообщит нам подробности одной из главных новостей этого вечера. Гейб.



ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС, корреспондент NBC: Добрый вечер, Келли. Профсоюзы добивались переноса крайнего срока на более позднюю дату. Они ранее на этой неделе даже подали в суд против города, попросив судью заблокировать требование об обязательной вакцинации. Однако судья не удовлетворил эту просьбу.



И, как вы уже упомянули, это требование уже вступило в силу. (Мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) Билл де Блазио не идёт на уступки. Он заявил, что город и далее будет в безопасности, а службы продолжат работать.



Руководитель Департамента полиции Нью-Йорка заявил, что его ведомство планирует перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы происходящее серьёзно не отразилось на комплектации штатов и чтобы была возможность решить проблему с кадровым составом.



Однако профсоюзы пожарных предупредили, что в результате могут закрыться десятки пожарных станций.



ЭНДРЮ ЭНСБРО, президент нью-йоркской ассоциации «Пожарные в униформе»: Город Нью-Йорк в понедельник утром столкнётся с кризисом. Время реагирования на вызовы резко возрастёт. Если вы закроете пожарные станции, то это отразится не только на времени реагирования, но и на времени, которое необходимо для того, чтобы люди получили то, что им необходимо, а именно: чтобы мы спасали их жизни.



ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС: Гнев, возникший вокруг этих споров, нарастает. Сегодня мы узнали, что шесть пожарных были отстранены от работы. Как заявили в департаменте (пожарной службы. — ИноТВ), произошло это после того, как они приехали на пожарной машине к офису одного из сенаторов штата и якобы угрожали его сотрудникам из-за нынешней обязательной вакцинации. В департаменте пожарной службы Нью-Йорка назвали эти действия крайне неуместными. Келли.



С нами был Гейб Гутиеррес. Большое спасибо.



Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.